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"Кто обидел Дашу": в Харькове неадекватный мужчина проломил головую своей сожительнице

18 июля 2021, 09:39

Соседи пары рассказали, что они часто конфликтовали. Девушка после жестокого избиения осталась жива.

В Харькове неадекватный мужчина проломил головую своей сожительнице / сриншот из видео

Дикая история произошла в Харькове – там в одном из жилых комплексов неадекватный мужчина жестоко расправился со своей сожительницей. А потом он спрашивал прохожих, кто это сделал.

Как сообщают местные интернет-сообщеста, в ЖК Парковый Квартал на Московском проспекте в Харькове произошло убийство.

"Тело в ЖК Парковый Квартал размозжило голову своей сожительнице, а теперь спрашивает, кто обидел его Дашу", - сообщил один из Telegram-каналов, разместив жуткое видео.

Позже Telegram канал "ТРУХА Харьков" со ссылкой на жителей жилого комплекса написал, что девушка осталась жива. Сообщается, что у пары неоднократно возникали проблемы и раньше.

На месте работала полиция. Подробности устанавливаются.

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Внимание, видео 18+:

Читайте также"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копуРанее в Днепре мужчина до смерти избил знакомую и сбросил ее тело в колодец. Пара распивала спиртные напитки. Однако между ними вспыхнул конфликт.

Инцидент произошел 10 июля на Араратской. Мужчина так сильно избил 35-летнюю женщину, что она умерла. Хозяин дома решил сбросить тело в колодец, у себя дома, а чтобы его случайно никто не увидел, присыпал песком.

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