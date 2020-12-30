Кто получит шанс пройти в Раду: опубликован свежий рейтинг партий

Украинцы готовы голосовать за четыре политсилы.
Если бы выборы в украинский парламент проходили в конце декабря 2020 года, то больше половины граждан (52,9%) приняли бы участие в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы.
В частности, украинцы готовы голосовать за:
- Оппозиционную платформу – За жизнь (ОПЗЖ) - 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором);
- Слугу народа - 20,9%;
- Европейскую солидарность - 14,1%;
- Батькивщину - 9,8%.
Балансируют на грани прохождения Радикальная партия Олега Ляшко (6,1%), Украинская стратегия Гройсмана (5,2%) и Сила и честь (4,4%).
Киевский международный институт социологии проводил опрос с 17 по 23 декабря 2020 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.
Какие рейтинги были месяц назад?
Если бы парламентские выборы проходили ноябре, то в Верховную Раду прошли бы шесть партий, при этом президентская политсила Слуга народа оказалась бы на третьем месте в общем рейтинге.
Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, партию ОПЗЖ были готовы поддержать 22,1% тех, кто определился с выбором.
Рейтинг политической партии пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность составил 19,3%.
Слугу народа готовы были поддержать 18,7% респондентов.
Электоральные симпатии у партии Юлии Тимошенко Батькивщина – на уровне 9,3 %.
Также в списке политсил, которые могли бы попасть в Верховную Раду, оказались партия Сила и Честь (6,6%) и Радикальная партия (5,4%).
Читайте такжеЗеленский теряет популярность: опубликован свежий президентский рейтинг
Напомним:
- Согласно данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 декабря, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в декабре текущего года, шансы на прохождение в парламент получили бы четыре политические силы – Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ и Батькивщина.
- Кроме того исследование Центра Разумкова свидетельствует о том, что 42% респондентов назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием года.