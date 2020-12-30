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Кто получит шанс пройти в Раду: опубликован свежий рейтинг партий

30 декабря 2020, 11:39
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Украинцы готовы голосовать за четыре политсилы.

Верховная Рада, Рада-Рада
В КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в парламент / УНИАН

Если бы выборы в украинский парламент проходили в конце декабря 2020 года, то больше половины граждан (52,9%) приняли бы участие в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы.

В частности, украинцы готовы голосовать за:

  • Оппозиционную платформу – За жизнь (ОПЗЖ) - 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором);
  • Слугу народа - 20,9%;
  • Европейскую солидарность - 14,1%;
  • Батькивщину - 9,8%.

Балансируют на грани прохождения Радикальная партия Олега Ляшко (6,1%), Украинская стратегия Гройсмана (5,2%) и Сила и честь (4,4%).

Свежий рейтинг партий за декабрь 2020 / kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии проводил опрос с 17 по 23 декабря 2020 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

Какие рейтинги были месяц назад?

Если бы парламентские выборы проходили ноябре, то в Верховную Раду прошли бы шесть партий, при этом президентская политсила Слуга народа оказалась бы на третьем месте в общем рейтинге.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, партию ОПЗЖ были готовы поддержать 22,1% тех, кто определился с выбором.

Рейтинг политической партии пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность составил 19,3%.

Слугу народа готовы были поддержать 18,7% респондентов.

Электоральные симпатии у партии Юлии Тимошенко Батькивщина – на уровне 9,3 %.

Также в списке политсил, которые могли бы попасть в Верховную Раду, оказались партия Сила и Честь (6,6%) и Радикальная партия (5,4%).

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Напомним:

Верховная Рада Батькивщина КМИС языковой вопрос Слуга народа выборы 2019 новости Украины Европейская солидарность ОПЗЖ
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