Названа наиболее подходящая для Зеленского кандидатура на пост главы НБУ

Богдан Данилишин – наиболее подходящая для Владимира Зеленского кандидатура на пост главы Нацбанка, полагает эксперт / УНИАН

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что для президента Владимира Зеленского самой подходящей фигурой на пост главы Национального банка Украины является бывший министр экономики и председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Данилишин фактически является генеральным менеджером проекта по устранению Якова Смолия с поста главы Нацбанка – без него это невозможно было воплотить в жизнь, рассказал эксперт Главреду.

По мнению собеседника, у Данилишина наибольшие шансы возглавить Нацбанк, поскольку он идеологически полностью соответствует представлениям главы государства, и его кандидатуру также поддерживает нардеп, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, фракция которой сыграла серьезную роль в отставке Смолия.

"В контексте того, что хочет Зеленский, наиболее подходящей фигурой руководителя НБУ для него является Богдан Данилишин… Это человек старой формации и приверженец государственного социализма, который предполагает печатание денег для развития экономики…", – сказал экономист.

Читайте также"Должен уволиться": Смолий поведал подробности встречи с ЗеленскимНапомним, 1 июля Яков Смолий написал заявление об увольнении с поста главы Нацбанка по собственному желанию и передал документ Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что принял решение уволиться из-за "систематического политического давления". Верховная Рада отправила Смолия в отставку 3 июля.