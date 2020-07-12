УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Названа наиболее подходящая для Зеленского кандидатура на пост главы НБУ

Пост председателя Нацбанка может занять тот, без кого невозможно было воплотить в жизнь проект по устранению Смолия, полагает эксперт.

12 июля 2020, 03:49
Эксперт полагает, что Данилишин – наиболее подходящая для Зеленского кандидатура на пост главы Нацбанка – Кто возглавит НБУ
Богдан Данилишин – наиболее подходящая для Владимира Зеленского кандидатура на пост главы Нацбанка, полагает эксперт / УНИАН

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что для президента Владимира Зеленского самой подходящей фигурой на пост главы Национального банка Украины является бывший министр экономики и председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Данилишин фактически является генеральным менеджером проекта по устранению Якова Смолия с поста главы Нацбанка – без него это невозможно было воплотить в жизнь, рассказал эксперт Главреду.

По мнению собеседника, у Данилишина наибольшие шансы возглавить Нацбанк, поскольку он идеологически полностью соответствует представлениям главы государства, и его кандидатуру также поддерживает нардеп, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, фракция которой сыграла серьезную роль в отставке Смолия.

"В контексте того, что хочет Зеленский, наиболее подходящей фигурой руководителя НБУ для него является Богдан Данилишин… Это человек старой формации и приверженец государственного социализма, который предполагает печатание денег для развития экономики…", – сказал экономист.

Читайте также"Должен уволиться": Смолий поведал подробности встречи с ЗеленскимНапомним, 1 июля Яков Смолий написал заявление об увольнении с поста главы Нацбанка по собственному желанию и передал документ Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что принял решение уволиться из-за "систематического политического давления". Верховная Рада отправила Смолия в отставку 3 июля.

Богдан Данилишин Олег Соскин Владимир Зеленский Яков Смолий НБУ
Сейчас вы просматриваете новость «Названа наиболее подходящая для Зеленского кандидатура на пост главы НБУ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:20
Французский маникюр с рисунком – модные идеи дизайна ногтей на лето – фото
04:01
Коронавирус и море: врач посоветовал, как не подхватить Covid-19 Видео
03:49
Названа наиболее подходящая для Зеленского кандидатура на пост главы НБУ Видео
03:06
"Шлепать и гладить": Экс-Серебро топлес взорвала сеть
02:17
Сплошной обман: почему украинцы переплачивают за коммуналку
01:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июля: покровительство планет и тайные препятствия Видео
01:15
"Не разделяя на своих или чужих": дипломаты сделали заявление о Волынской трагедии
00:48
С Днем фотографа – удачные поздравления и картинки в фокусе
00:19
День Петра и Павла: какой сегодня праздник 12 июля, приметы, именины Видео
11 июля, суббота
23:47
Шарий показал фото дорогостоящего дома в Испании Фото Видео
23:18
Перед вылетом в Хорватию украинцы в аэропорту сдали дорогие тесты на Covid-19 Видео
22:58
Опасный груз от Путина: в Крыму заметили колонну военной техники
22:42
В Польше создают музей жертв волынской резни и институт правды
22:41
"Нам объявили войну": больной коронавирусом врач обратился к украинцам Видео
22:28
В Минздраве озвучили достойную зарплату для врачей
22:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июля: исцеление и подлый обман Видео
21:57
Мечеть в соборе Святой Софии: Эрдоган резко ответил на критику
21:49
Вирусолог пояснила риски повторного заражения Covid-19 Видео
21:33
Коронавирус в Украине и мире на 11 июля: за сутки заболели 227 тысяч человек Видео
21:23
В России добровольцы рассказали о самочувствии после вакцины от Covid-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять