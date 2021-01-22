Куча ран на теле: в Тернополе в школьника пальнули из дробовика

Мальчика экстренно доставили на лечение в киевскую клинику Охматдет.
В Тернополе 11-летней мальчик получил многочисленные ранения во время катания на санках возле школы. Об этом сообщает портал УНИАН со ссылкой на сотрудников Главка Нацполиции Украины в Тернопольской области. Сразу после инцидента малолетнего госпитализировали в областную детскую больницу с многочисленными ожогами.
Сперва правоохранители рассматривали версию о том, что в ребенка бросили петарду, которая прожгла куртку и обожгла тело. Однако, медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием.
"Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу Охматдет", ‒ заявили в полиции
По факту данного происшествия было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".
Полицейские расследуют все обстоятельства преступления, обследуют прилегающую территорию, а также устанавливают возможные траектории движения пули, которая ранила школьника.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Ровенской области преподавательница вуза убила собственного мужа в 13-летнюю дочь, а затем себе в висок.
- Виновницу инцидента без сознания с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок также госпитализировали.