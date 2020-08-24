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Кучма рассказал о едва не произошедшей войне с Россией в 2003 году

24 августа 2020, 17:38

Экс-глава государства вспомнил инцидент с островом Тузла.

Кучма
Кучма раскрыл подробности конфликта за остров Тузла / УНИАН

В бескровном конфликте за остров Тузла в 2003 году Украина вышла победителем и одолела Россию, однако главную битву необходимо было вести не за этот небольшой клочок земли, а за души и умы жителей Крыма.

Такое мнение высказал президент Леонид Кучма в комментарии LIGA.net и добавил, что подобные ситуации фактически каждый год вплоть до 2004 года – Помаранчевой революции.

"Но все-таки, оценивая сегодня каждое из этих "главных" событий по их историческим последствиям, я выделю одно – оборону Тузлы", — сказал Кучма.

По словам бывшего лидера, в сентябре 2003 года россияне начали строить дамбу к острову Тузла, однако ситуация была непонятной. Киеву изначально было непонятно, что это – "глупость местных чиновников, или авантюра силового лобби в российской власти, или осознанная провокация Москвы".

"Но мы очень скоро поняли, что речь идет о прощупывании Украины на слабость, на глубину возможного отступления. Поняли задолго до того, как глава путинской администрации [Александр] Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что "до войны с Россией осталось меньше километра", — рассказал Кучма.

Экс-президент Украина уже укрепляла оборону острова, перебросила туда несколько сотен пограничников, а морская пехота находилась в боеготовности на катерах в Керченском проливе.

"И когда до войны оставалась лишь пара сотен метров, я прервал визит в Бразилию и 23 октября прямо оттуда прилетел в Крым", — отметил Кучма.

Читайте такжеВ СНБО рассказали о тактике успешной войны с РоссиейДамба увеличивалась, поэтому был отдан приказ в случае нарушения россиянами нашей границы стрелять в них на поражение.

"Русские услышали – и дамба остановилась. Мы победили в том бескровном конфликте", - подчеркнул он.

Кучма в этот критический момент решил провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как оказалось, обороной Тузлы мы выиграли для страны 10 лет. Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время. Главную битву за украинский Крым надо было вести не за Тузлу, а за умы и души крымчан. Если бы власть умнее распорядилась десятилетием "крымской передышки", боли и позора весны 2014-го можно было избежать", — подчеркнул Кучма.

Ранее Разумков рассказал о письме Кравчука о выборах в ОРДЛО. Он отметил, что письмо Кравчука передано на рассмотрение парламентских комитетов.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ни в коем случае не могут проходить по российскому сценарию.

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