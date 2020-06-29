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Украинцы смогут попасть в Грецию: названа дата и условия

Граждане Украины не смогут попасть в Грецию без сдачи теста на коронавирус, отметил эксперт.

29 июня 2020, 14:58
Украинцы при нескольких условиях смогут попасть в Грецию с 1 июля, сообщил эксперт – Куда поехать за границу
Украинцы при нескольких условиях смогут попасть в Грецию с 1 июля, сообщил эксперт / Reuters

Украинцы со среды, 1 июля, смогут попасть в Грецию при нескольких условиях, страна откроет все международные аэропорты.

В аэропорту нужно будет сдать тест на китайский коронавирус Covid-19, а потом, если вирус не обнаружат, неделю пробыть в изоляции в отеле, рассказал специалист туристического издания Greek travel pages Яннис Сиракис Стране.

По данным издания, для того, чтобы попасть в Грецию, также необходимо заполнить онлайн-форму The Passenger Locator Form (PLF) на сайте греческого министерства туризма travel.gov.gr.

После отправки формы PLF человек, желающий попасть в Грецию, получит персональный QR-код, который нужно будет показать в аэропорту государства. Код можно распечатать или показать на мобильном.

"В аэропорту надо будет сдать тест на коронавирус, от результата которого зависит длительность обсервации… Если же тест положительный, то отправят на обсервацию на две недели под наблюдением врача – все бесплатно, за счет греческого государства…", – сказал Сиракис.

Эксперт добавил, что, в случае обнаружения Covid-19 в отеле, туриста отправят в отдельное помещение на карантин. Собеседник добавил, что из Греции украинцы не смогут попасть в другие страны ЕС.

Читайте такжеНовый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с УкраинойНапомним, из-за пандемии коронавируса ряд стран, в частности, Украина, ввели карантин. Пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме, Евросоюз закрыл внешние границы, было прекращено авиасообщение. Потом авиасообщение начали восстанавливать.

СМИ писали, что с 1 июля Евросоюз готовится открыть внешние границы, но не для всех желающих – комитет постоянных представителей 27 государств-членов ЕС согласовал список стран, для граждан которых будут открыты рубежи, и Украины в нем не оказалось.

Новости Греции карантин границы
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