Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

Алексей Тесля
10 декабря 2024, 16:17
131
Башар Асад и Владимир Путин – соучастники в насилии, убежден Владимир Зеленский.
Зеленский, Асад
Владимир Зеленский прокомментировал падение режима Башара Асада / коллаж: Главред, фото: ОПУ, kremlin.ru

Важно:

  • Режим Асада держался исключительно на насилии
  • Именно такие режимы поддерживает Путин

Президент Владимир Зеленский прокомментировал падение сирийского режима Башара Асада, которого поддерживал диктатор Владимир Путин.

"Режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно таковы все режимы, которые поддерживает Путин. Мы видели такие же тюрьмы, застенки, неописуемое насилие, унижение, избиение, пытки, изнасилование и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, оккупированном российскими захватчиками", - написал он в Telegram.

видео дня

Президент отметил, что Россия – "это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает".

Он напомнил о репрессиях и пытках, которые оккупанты РФ устраивают на захваченных украинских территориях.

"Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен. Они – соучастники в насилии. Такие диктаторы как Асад не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин постарается отомстить за падение Асада", - убежден глава государства.

Зеленский отметил, что именно поэтому существует необходимость единства и силы, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя только страдания, боль и руины.

"Смелый" Асад сбежал к Путину. Куда сбежит Путин?", - добавил он.

Падение режима Асада - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а сирийский диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск – армия Асада сопротивления не оказала.

Как сообщал Главред, самолет Асада, похоже, попытался вылететь из Сирии, однако спустя время бесследно исчез с радаров. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку пропал с радаров.

Напомним, Израиль принял решение развернуть свои силы в буферной зоне на границе с Сирией. В ЦАХАЛ подчеркнули, что не вмешиваются в сирийские события, а защищают свою приграничную зону.

Другие новости:

Кто такой Башар Асад?

Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год.

Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией.

В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Владимир Путин Башар Асад новости Сирии
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

16:36Украина
"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

16:21Украина
"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

16:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
США нанесли "тактический удар" по России: ситуация для Кремля ухудшается

США нанесли "тактический удар" по России: ситуация для Кремля ухудшается

Гороскоп на завтра 11 декабря: Близнецам - большая возможность, Весам - фантастическая удача

Гороскоп на завтра 11 декабря: Близнецам - большая возможность, Весам - фантастическая удача

Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Последние новости

16:56

Китай резко обрывает сотрудничество с РФ: экспорт снижается, торговля сжимается

16:45

5 неожиданных способов, как использовать вощеную бумагу: некоторые варианты удивят

16:43

"За что?": путинистка Королева пожаловалась на то, как ее опустила Пугачева

16:36

РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

16:26

Фешн-тренды от украинских звезд: Ефросинина выгуляла лук за 125 тысяч гривен

Путин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - КусаПутин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - Куса
16:21

"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

16:17

РФ ударила по центру Запорожья: попала в клинику, есть пострадавшие и погибшиеВидео

16:17

"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

15:49

Пик метеорного потока: как и когда наблюдать самый яркий звездопад года

Реклама
15:48

Цена "полетит" вверх: в Украине подорожает на 25% популярная крупа - эксперт

15:28

Ракеты Taurus для Украины: конкурент Шольца сделал заявление и назвал условие

15:18

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

15:08

Лобовое стекло автомобиля разморозится за секунды: водитель показала гениальный лайфхакВидео

15:00

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом - первые фото младенца

14:56

"Немедленно избавьтесь от нее": девушка показала, что можно найти на елкеВидео

14:45

"Тысяча Зеленского": как получить денежную помощь, если нет приложения "Дія"

14:44

"Разместим и нацелим": Лукашенко рассказал о 30 площадках под "Орешник"

14:35

"Выплата 1000 грн": в Минэкономики рассказали о "раскрытии" банковской тайны

14:23

Водители могут ошибаться: как выбрать лучший держатель для телефона в авто

14:15

Где спрятался лев: только настоящие детективы найдут хищника за 4 секунды

Реклама
14:04

"Во время репетиции": Ольга Сумская призналась, как решилась на измену мужу

14:01

В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

13:52

В случае потери Покровска, армия РФ прорвет еще одну область – военный

13:33

Квадроберы, Фарион и бусификация: что гуглили украинцы в 2024 году - ТОП-запросов

13:33

Тревога на севере Украины: была угроза баллистики из Беларуси - аналитики

13:27

Мать-путинистка юмориста Реввы из Донецка жалуется на сына: никому не нужна

13:02

"Так раздражало": Нина Матвиенко была против отношений дочери с Мирзояном

12:50

РФ перебросит авиацию из Сирии на войну против Украины: эксперт предупредил об угрозе

12:43

Даже стирать не нужно: как убрать неприятный запах из тапочек

12:35

Производство РФ 25 ракет "Орешник" ежемесячно: в ЦПД призвали отставить панику

12:22

Россияне бегут из Сирии, задействован караван самолетов: в ГУР раскрыли детали

12:10

Бейонсе поделилась роскошным фото старшей дочери

11:59

Минобороны отправит на фронт роботизированный комплекс с пулеметом Browning

11:56

4 знака зодиака, которые слишком верны в дружбе и отношениях

11:52

Желанные TAURUS могут появиться уже скоро: неожиданный сценарий описал Гетьман

11:42

Действительно ли армия РФ прорвала границу на Сумщине: в ОВА дали официальный ответ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Козлам - усталость, Змеям - скандалы

11:16

Атака РФ на Покровск неизбежна: в Forbes назвали самый плохой сценарий

11:11

"Зачем была нужна эта война": недовольство в РФ растет - возможен ли протест

10:54

Саратовскую область атаковали БпЛА: под прицелом был военный аэродром

Реклама
10:42

"Может остановиться сердце": российская актриса-путинистка оказалась в больнице

10:02

В двух областях Украины отменили графики отключения света: кому повезло

09:59

"Борьба идет буквально за каждый этаж": в Торецке продолжаются городские бои

09:50

"Разгром" РФ под Харьковом: ВСУ закрепились на новых рубежах, у врага потери

09:26

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:09

КНР сократит поставки дронов и их компонентов: как это отразится на Украине - Bloomberg

09:08

Отказываются идти в бой: оккупанты саботируют на одном из ключевых участков фронта

09:04

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

08:17

"Готовы вступить в бой": в Пентагоне прокомментировали ситуацию с солдатами КНДР

08:10

"Выбирай": Тина Кароль публично ответила на обвинения Леры Мандзюк

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять