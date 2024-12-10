"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

Башар Асад и Владимир Путин – соучастники в насилии, убежден Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский прокомментировал падение режима Башара Асада / коллаж: Главред, фото: ОПУ, kremlin.ru

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Режим Асада держался исключительно на насилии

Именно такие режимы поддерживает Путин

Президент Владимир Зеленский прокомментировал падение сирийского режима Башара Асада, которого поддерживал диктатор Владимир Путин.

"Режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно таковы все режимы, которые поддерживает Путин. Мы видели такие же тюрьмы, застенки, неописуемое насилие, унижение, избиение, пытки, изнасилование и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, оккупированном российскими захватчиками", - написал он в Telegram.

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Президент отметил, что Россия – "это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает".

Он напомнил о репрессиях и пытках, которые оккупанты РФ устраивают на захваченных украинских территориях.

"Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен. Они – соучастники в насилии. Такие диктаторы как Асад не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин постарается отомстить за падение Асада", - убежден глава государства.

Зеленский отметил, что именно поэтому существует необходимость единства и силы, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя только страдания, боль и руины.

"Смелый" Асад сбежал к Путину. Куда сбежит Путин?", - добавил он.

Падение режима Асада - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а сирийский диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск – армия Асада сопротивления не оказала.

Как сообщал Главред, самолет Асада, похоже, попытался вылететь из Сирии, однако спустя время бесследно исчез с радаров. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку пропал с радаров.

Напомним, Израиль принял решение развернуть свои силы в буферной зоне на границе с Сирией. В ЦАХАЛ подчеркнули, что не вмешиваются в сирийские события, а защищают свою приграничную зону.

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Кто такой Башар Асад? Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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