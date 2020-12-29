Кулеба объяснил, сможет ли Иран "легко откупиться" за катастрофу Боинга МАУ

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Власти Ирана ни в коем случае не смогут избежать ответственности за катастрофу самолета украинской авиакомпании МАУ и выплаты компенсаций семьям погибших пассажиров и членов экипажа

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу День. Главный украинский дипломат заверил ‒ официальный Киев в решении данного вопроса имеет поддержку международных партнеров и твердо будет отстаивать собственные позиции.

"Иран – жесткий переговорщик, но и Украина – жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории. Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, возможно, уже чего-то достиг бы. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее добьемся", – заявил руководитель украинского МИД.

Кулеба утверждает, что Украину в отстаивании справедливости четко и сильно поддерживают и другие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе по вине иранской стороны.

"Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться. Мы все сделаем для того, чтобы справедливость была неизбежной", – подытожил он.

Читайте такжеКатастрофа Боинга МАУ под Тегераном: Иран принял важное решение

Катастрофа МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред: