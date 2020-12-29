Кулеба объяснил, сможет ли Иран "легко откупиться" за катастрофу Боинга МАУ

Главный украинский дипломат в очередной раз прокомментировал ситуацию с катастрофой Боинга МАУ близ Тегерана.
Власти Ирана ни в коем случае не смогут избежать ответственности за катастрофу самолета украинской авиакомпании МАУ и выплаты компенсаций семьям погибших пассажиров и членов экипажа
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу День. Главный украинский дипломат заверил ‒ официальный Киев в решении данного вопроса имеет поддержку международных партнеров и твердо будет отстаивать собственные позиции.
"Иран – жесткий переговорщик, но и Украина – жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории. Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, возможно, уже чего-то достиг бы. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее добьемся", – заявил руководитель украинского МИД.
Кулеба утверждает, что Украину в отстаивании справедливости четко и сильно поддерживают и другие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе по вине иранской стороны.
"Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться. Мы все сделаем для того, чтобы справедливость была неизбежной", – подытожил он.
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Катастрофа МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 25 ноября стало известно, что власти Ирана планируют выделить Украине компенсации в связи с катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.