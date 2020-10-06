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Кулеба сделал заявление по поводу возможной отмены безвиза Украины с ЕС

6 октября 2020, 17:06

Глава МИД Украины успокоил украинцев по поводу безвизового режима с Европейским Союзом.

Кулеба
Кулеба / УНИАН

Украине не угрожает отмена безвизового режима с Европейским Союзом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны.

Об этом Кулеба рассказал в интервью BBC News Украина.

По его словам, позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны. Кроме того, Кулеба опроверг наличие споров вокруг антикоррупционных органов.

"… ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине", - отметил глава МИД Украины.

Кулеба также подчеркнул, что с момента запуска Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры не было ни одного года, чтобы "жизнь этих органов было легкой и спокойной".

Отмена безвиза с ЕС – о чем сообщалось ранее:

  • 6 октября заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что гражданам Украины не грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом. Письмо европейских депутатов главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии об отмене права свободного въезда в Европу отдельным политикам и чиновникам лишено конкретики и отражает их личную точку зрения.
  • 5 октября трое влиятельных депутатов Европарламента – Михаэль Галер, Виола фон Крамер и Раса Юкнявичене – написали главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии письмо о том, что существует риск потери Украиной безвиза с Евросоюзом. Также они указали, что Брюссель имеет право отказывать в безвизовых поездках некоторым олигархам и политикам, которые злоупотребляют своим правом на свободное пересечение европейских границ.

безвизовый режим Дмитрий Кулеба МИД Украины Европейский союз
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