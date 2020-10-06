Кулеба сделал заявление по поводу возможной отмены безвиза Украины с ЕС

Кулеба / УНИАН

Украине не угрожает отмена безвизового режима с Европейским Союзом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны.

Об этом Кулеба рассказал в интервью BBC News Украина.

По его словам, позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны. Кроме того, Кулеба опроверг наличие споров вокруг антикоррупционных органов.

"… ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине", - отметил глава МИД Украины.

Кулеба также подчеркнул, что с момента запуска Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры не было ни одного года, чтобы "жизнь этих органов было легкой и спокойной".

Отмена безвиза с ЕС – о чем сообщалось ранее: