Кулеба сделал заявление по поводу возможной отмены безвиза Украины с ЕС

Глава МИД Украины успокоил украинцев по поводу безвизового режима с Европейским Союзом.
Украине не угрожает отмена безвизового режима с Европейским Союзом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны.
Об этом Кулеба рассказал в интервью BBC News Украина.
По его словам, позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны. Кроме того, Кулеба опроверг наличие споров вокруг антикоррупционных органов.
"… ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине", - отметил глава МИД Украины.
Кулеба также подчеркнул, что с момента запуска Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры не было ни одного года, чтобы "жизнь этих органов было легкой и спокойной".
Отмена безвиза с ЕС – о чем сообщалось ранее:
- 6 октября заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что гражданам Украины не грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом. Письмо европейских депутатов главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии об отмене права свободного въезда в Европу отдельным политикам и чиновникам лишено конкретики и отражает их личную точку зрения.
- 5 октября трое влиятельных депутатов Европарламента – Михаэль Галер, Виола фон Крамер и Раса Юкнявичене – написали главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии письмо о том, что существует риск потери Украиной безвиза с Евросоюзом. Также они указали, что Брюссель имеет право отказывать в безвизовых поездках некоторым олигархам и политикам, которые злоупотребляют своим правом на свободное пересечение европейских границ.