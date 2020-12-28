Кулеба заявил, что Украина порвала с "русским миром"

Мирный договор с Российской Федерацией будет достигнут дипломатическими методами, убежден глава украинского МИД.
Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, мирный договор с Российской Федерацией будет достигнут дипломатическими методами. При этом Украина ни в коем случае не будет отклоняться от двух основополагающих принципов, сказал Кулеба в интервью журналу Internationale Politik
"Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии", - сказал глава украинского МИД.
Он также исключил возможность сохранения влияния России на Донбасс в обмен на мир.
"Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслим только в рамках Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей. Но мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы - например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется ко всей Украине", - добавил Кулеба.
Отношения Украины и России – о чем сообщалось ранее:
- 3 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перечислил приоритеты в работе Крымской платформы - в первую очередь это безопасность и эффективность санкций против России.
- 2 декабря россияне анонсировали проведение при ООН неформальной встречи по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Принять участие в таких переговорах они пригласили представителей боевиков "ЛДНР".
- Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такая инициатива России направлена на использование международных переговорных площадок для продвижения своей пропаганды. Встречу в таком формате должны проигнорировать все ведущие государства.