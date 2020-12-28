Кулеба заявил, что Украина порвала с "русским миром" / УНИАН

Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, мирный договор с Российской Федерацией будет достигнут дипломатическими методами. При этом Украина ни в коем случае не будет отклоняться от двух основополагающих принципов, сказал Кулеба в интервью журналу Internationale Politik

"Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии", - сказал глава украинского МИД.

Он также исключил возможность сохранения влияния России на Донбасс в обмен на мир.

"Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслим только в рамках Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей. Но мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы - например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется ко всей Украине", - добавил Кулеба.

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