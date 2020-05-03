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В Одесской области строят живописный город-курорт на 80 отелей

3 мая 2020, 20:57

Зону отдыха возведут на песчаной косе, которая выходит в море.

На песчаной косе построят курорт / Фото: Фазиль Аскеров

В Одесской области намерены начать строительство красивого города-курорта на песчаной косе, где отдыхающих будут принимать 80 отелей.

Как утверждает директор центра туризма Южная лига Фазиль Аскеров, строить начнут курортную зону, о которой президент Владимир Зеленский заявлял в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Живописный город-курорт у моря получит название Дунайя и будет принимать отдыхающих на протяжении всего года, поскольку активным планируют сделать не только пляжный отдых, но и игровая зона. Часть корпусов разместят на дамбе между озером Сасык и Черным морем.

Под строительство в общей сложности будет отведено более 500 га земли, планируется обустройство 10-километровой набережной.

"Более 80 отелей (самый маленький на 150 номеров), а самый большой на 1 тысячу номеров. Двадцать тысяч гостиничных номеров, 25 тысяч рабочих мест. Место для проведения музыкальных фестивалей мирового уровня на 50 тысяч человек", - заявил Аскеров.

По словам организаторов, курорт будет экологичным, но с привлечением всех современных технологий. Первые отели откроются в 2022 году, первый миллион туристов город, как предполагается, примет в 2025 году, а к 2030 году туристический поток составит 6 миллионов человек в год. Инвесторы намерены вложить в проект более 2,5 миллиарда долларов.

Экономическая составляющая проекта разработана сотрудниками Одесского национального экономического университета. Презентация Дунайи состоится вскоре после окончания карантина.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинцам следует планировать отпуск на вторую половину лета, поскольку предположительно с этого периода по стране начнет курсировать транспорт, и будет смягчен карантин в Украине.

Как ранее сообщалось, из-за карантина 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% – нет сбережений. Таковы результаты показала третья волна CATI-опроса, который был проведен социологами компании Research&Branding Group в период с 11 по 17 апреля 2020 года.

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