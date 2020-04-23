Что будет с курсом гривни до конца 2020: эксперты Fitch дали тревожный прогноз

В Украине будет новый курс доллара / Фото pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings дало прогноз, каким будет курс доллара в Украине до конца 2020 года. В частности, эксперты считают, что к концу года курс гривни резко снизится на 25%.

Как говорится в сообщении агенства, после укрепления на 14% по отношению к доллару в 2019 году гривна резко обесценилась в середине марта – это произошло вследствие связанного с паникой спроса на иностранную валюту.

При этом НБУ позволил обменному курсу скорректироваться, но вмешался, чтобы сгладить резкие колебания: чистые продажи в марте составили 2,2 млрд долларов. Тем не менее, НБУ вернулся к позиции чистого покупателя валюты в течение последних трех недель.

Напомним, курс доллара в Украине уже несколько дней падает в цене. Ранее финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз относительно того, каким буде курс доллара в Украине в мае 2020 года.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало базовый консенсус-прогноз, каким будет курс доллара в Украине к концу 2020 года и в следующем году. В свою очередь, экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет новый курс доллара в Украине.