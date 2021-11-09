Кузин рассказал, кто и когда получит бустерную вакцину от коронавируса

Минздрав не торопится с бустерной прививкой / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что на сегодняшний еще рассматривают рекомендации Национальной группы экспертов о бустерной вакцинации против коронавируса.

В частности, речь о бустерной дозе для всех желающих пока не идет, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформу".

"Поскольку на фоне общей стратегии вакцинации мы должны балансировать между базовым курсом прививки и максимальной защитой населения и между бустерными дозами", - отметил Кузин.

По его словам, в ближайшие недели будут обсуждаться рекомендации экспертов. И только тогда можно будет принять решение.

Однако уже известно, что бустерная доза для людей в возрасте 60+ дает лучший эффект.

Реклама

Читайте такжеВ Украине будет бустерная доза антиковидной вакцинации: кому светят прививки"Но, по сути, это не жизненно необходимое показание для проведения ревакцинации. Потому пока вопрос обсуждается. Думаю, что в течение двух недель мы это решим, в том числе и по количеству вакцин, алгоритму предоставления услуги и т.д., поскольку смешивать сейчас разные потоки не стоит", - добавил главный санврач.

Также Кузин отметил, что в первую очередь третья прививка будет рекомендована для людей с иммунными проблемами.

Напомним, бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также: