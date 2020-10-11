Лечащийся от рака Луценко похвастался "добычей-подарком" от кота - фото

Бывший генпрокурор опубликовал на своей странице в Facebook неожиданное фото.
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который вернулся домой после перенесенной онкологически-хирургической операции, рассказал, что его кот по кличке Кузьмич преподнес ему интересный подарок.
Об этом он написал в Facebook.
"В честь моего возвращения из больницы Кузьмич устроил праздничную охоту. Добычу гордо выложил в центре комнаты в готическом стиле. Хозяин. Добытчик. Эстет", — написал политик.
Луценко также выложил фотоснимки, на котором запечатлена добыча кота - птица и мышь.
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Юрий Луценко - что было ранее:
- В мае 2020 депутат Рады Андрей Деркач опубликовал запись серии разговоров за 2016-й - тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.
- В частности, там говорится, что Порошенко, согласовав кандидатуру нового генпрокурора Луценко с Байденом, сам лично просил назначить ему куратора из США, который мог бы стать "доверенным человеком" США в ГПУ, то бишь по факту организовывал иностранное вмешательство в деятельность правоохранительного органа.
Автор: Дмитрий Видоменко