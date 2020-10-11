Лечащийся от рака Луценко похвастался "добычей-подарком" от кота - фото

Юрий Луценко / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который вернулся домой после перенесенной онкологически-хирургической операции, рассказал, что его кот по кличке Кузьмич преподнес ему интересный подарок.

Об этом он написал в Facebook.

"В честь моего возвращения из больницы Кузьмич устроил праздничную охоту. Добычу гордо выложил в центре комнаты в готическом стиле. Хозяин. Добытчик. Эстет", — написал политик.

Луценко также выложил фотоснимки, на котором запечатлена добыча кота - птица и мышь.

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