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Лечащийся от рака Луценко похвастался "добычей-подарком" от кота - фото

11 октября 2020, 13:48

Бывший генпрокурор опубликовал на своей странице в Facebook неожиданное фото.

Луценко
Юрий Луценко / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который вернулся домой после перенесенной онкологически-хирургической операции, рассказал, что его кот по кличке Кузьмич преподнес ему интересный подарок.

Об этом он написал в Facebook.

"В честь моего возвращения из больницы Кузьмич устроил праздничную охоту. Добычу гордо выложил в центре комнаты в готическом стиле. Хозяин. Добытчик. Эстет", — написал политик.

Луценко также выложил фотоснимки, на котором запечатлена добыча кота - птица и мышь.

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Юрий Луценко - что было ранее:

  • В мае 2020 депутат Рады Андрей Деркач опубликовал запись серии разговоров за 2016-й - тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.
  • В частности, там говорится, что Порошенко, согласовав кандидатуру нового генпрокурора Луценко с Байденом, сам лично просил назначить ему куратора из США, который мог бы стать "доверенным человеком" США в ГПУ, то бишь по факту организовывал иностранное вмешательство в деятельность правоохранительного органа.
Рак онкология Юрий Луценко коты новости Украины
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