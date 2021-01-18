Лечение COVID-19 в Украине: что для украинцев бесплатно

Список бесплатных медицинских процедур для больных COVID-19 в Национальной службе здоровья Украины.
Для тех украинцев, у которых коронавирус COVID-19 подтвержден лабораторным путем, и у тех, кто только с подозрением на такую инфекцию, медицинские услуги могут быть бесплатными. Об этом заявили в Национальной службе здоровья Украины.
Как заявили в ведомстве, есть перечень медицинских услуг, которые пациентам предоставляют бесплатно:
- Первичная медицинская и амбулаторно-поликлиническая помощь. Украинцы могут пройти тестирование на коронавирус у своего семейного врача, а также получить консультации в случае легкого течения болезни.
- Экстренная медицинская помощь в критическом состоянии. Специалисты скорой помощи будут оценивать состояние пациента и решать – нужно ли больного госпитализировать или оказать помощь по месту вызова. В обоих случаях – в бесплатном порядке.
- Стационарная медицинская помощь. Этот пакет медицинского обслуживания также бесплатный и сюда входят ‒ тест на китайский коронавирус COVID-19, лабораторное и инструментальное обследование, медицинская помощь в соответствии со стандартами, кислородная поддержка, интенсивная терапия, медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости.
Все вышеуказанные медицинские услуги предусмотрены национальным протоколом лечения коронавируса и включены в тариф, по которому НСЖУ оплачивает услуги медицинских учреждений. В среднем на одного пациента с коронавирусом ведомство выплачивает около 45 тысяч гривен.
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Напомним, ранее сообщалось
- По состоянию на утро понедельника, 18 января 2021 года, в Украине поставлены 3 034 новых диагноза - коронавирус COVID-19.
- Это минимальное число выявленных больных с 28 сентября, когда был зафиксирован 2671 новый случай COVID-19.
Автор: Дмитрий Видоменко