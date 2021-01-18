Лечение COVID-19 в Украине: что для украинцев бесплатно / УНИАН

Для тех украинцев, у которых коронавирус COVID-19 подтвержден лабораторным путем, и у тех, кто только с подозрением на такую инфекцию, медицинские услуги могут быть бесплатными. Об этом заявили в Национальной службе здоровья Украины.

Как заявили в ведомстве, есть перечень медицинских услуг, которые пациентам предоставляют бесплатно:

Первичная медицинская и амбулаторно-поликлиническая помощь . Украинцы могут пройти тестирование на коронавирус у своего семейного врача, а также получить консультации в случае легкого течения болезни.

. Украинцы могут пройти тестирование на коронавирус у своего семейного врача, а также получить консультации в случае легкого течения болезни. Экстренная медицинская помощь в критическом состоянии . Специалисты скорой помощи будут оценивать состояние пациента и решать – нужно ли больного госпитализировать или оказать помощь по месту вызова. В обоих случаях – в бесплатном порядке.

Специалисты скорой помощи будут оценивать состояние пациента и решать – нужно ли больного госпитализировать или оказать помощь по месту вызова. В обоих случаях – в бесплатном порядке. Стационарная медицинская помощь. Этот пакет медицинского обслуживания также бесплатный и сюда входят ‒ тест на китайский коронавирус COVID-19, лабораторное и инструментальное обследование, медицинская помощь в соответствии со стандартами, кислородная поддержка, интенсивная терапия, медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости.

Все вышеуказанные медицинские услуги предусмотрены национальным протоколом лечения коронавируса и включены в тариф, по которому НСЖУ оплачивает услуги медицинских учреждений. В среднем на одного пациента с коронавирусом ведомство выплачивает около 45 тысяч гривен.

Читайте такжеСколько стоит лечение от коронавируса: врач озвучил реальные суммы

Напомним, ранее сообщалось