Сколько стоит лечение от коронавируса: врач озвучил реальные суммы

Врач назвал стоимость лечения коронавируса в Украине / Фото kp.ua

Лечение от опасного китайского коронавируса в Украине является дорогим удовольствием - несмотря на то, что в госбольницах оно полностью бесплатное, пациентам приходится докупать препараты за свой счет.

Об этом директор Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал в интервью изданию Вголос.

"Подавляющее количество лекарств, которые применяются по протоколу для лечения коронавирусной болезни, в нашем учреждении является бесплатной. Но поскольку профиль нашей больницы - инфекционный, то, конечно, таких лекарств, которые нужны для лечения сахарного диабета, например, не хватает. А это дорогостоящие препараты - начиная от инсулинов, таблетированных диабетических препаратов, неврологических, сердечно-сосудистых", - говорит врач.

Также он отметил, что пациенты могут эти препараты при государственной поддержке получать бесплатно в первичной сети.

Стоимость флакона антибиотика варьируется от 500 гривен до более 25 тысяч гривен. Одному человеку в сутки требуется 3-4 флакона.

Федоренко признал, что цены на антибактериальные препараты для лечения коронавирусной болезни велики.

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Кроме антибиотиков, для поднятия иммунного статуса нужно использовать иммунологические препараты - их цена достигает в Украине 5-6 тысяч гривен за один флакон или от 25 тысяч гривен и выше .

В целом же на лечение человека от COVID-19 требуется в сутки от 4 тысяч гривен.

"Поэтому понятно, что без государственной поддержки большинство граждан не может оплатить все это лечение. Поэтому мы обращаемся и к областному департаменту здравоохранения, и в Национальной службе здоровья Украины с целью учесть те реалии, которые есть на сегодня, с целью пересмотреть цену пакетов, которые государство оплачивает для больных при коронавирусной болезни, в сторону их увеличение. Это даст возможность обеспечить наших земляков качественными и эффективными препаратами", - заявил Федоренко.

Также врач добавил, что если человек остается лечиться дома, то все препараты покупает за свой счет, потому что какой-либо государственной программы для лечения больных COVID-19 на амбулаторном этапе сейчас нет.

Также врач-инфекционист Ольга Голубовская пояснила, в чем подвох и главная опасность ПРЦ-тестов. Она подробно рассказала о ПЦР-тестах – основных тестах, которые диагностируют коронавирусную инфекцию (ПЦР расшифровывается как полимеразная цепная реакция).

Как ранее писал Главред, тесты на коронавирус в обязательном порядке должны делать люди, у которых есть симптомы COVID-19 и они идут на госпитализацию. Заодно тестируют и всех домочадцев, с которыми у пациента был контакт.