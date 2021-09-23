Лечение коронавируса: врач рассказал, как и за сколько времени можно побороть болезнь

На лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели, но есть исключения / Фото Reuters

В Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусом. По мнению медиков, продолжительность лечения болезни зависит от поражения дыхательной системы.

Как рассказал главный инфекционист Львовской области, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко в комментарии "ТСН", преодолеть коронавирус можно в течение нескольких недель.

"В зависимости от поражения дыхательной системы, на лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели. Если человек уже попадает в отделение реанимации, то на его лечение уходит 3-4 недели. Все зависит от состояния больных и того, как долго они находятся на ИВЛ ", — сообщил инфекционист.

Как лечиться от коронавируса дома

В случае, если больной COVID-19 имеет легкое течение заболевания и лечится дома, то ему необходимо, в частности, следить за температурой своего тела, уровнем кислорода в крови и сдать необходимые анализы.

Врач-пульмонолог Светлана Гук также не советует сбивать температуру ниже 38.

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Также врач говорит, что если у больного коронавирусом есть тенденция к снижению уровня кислорода в крови, то ему полезно полежать на животе.

Вакцинация в Украине: когда стоит идти делать прививку

Врач-педиатр Евгений Комаровский напоминает, что если у человека есть хроническое заболевание, то его надо прививать в первую очередь. Но есть исключения.

Читайте такжеВакцинация в Украине: Голубовская рассказала, кому можно повременить с прививкой"Это острый период инфекционной болезни, высокий уровень интерферона в крови – вакцина может не сработать. Дальше, иммуносупрессивная терапия, то есть ты сейчас получаешь препараты, которые подавляют иммунитет, это, как правило, химиотерапия при некоторых онкозаболеваниях, и аллергическая реакция на один из компонентов вакцины, причем это не просто аллергическая реакция, а анафилаксия, непереносимость", – говорит медик.

Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 23 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 866 жителей страны. В том числе заболели 667 детей и 175 медработников.