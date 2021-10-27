Лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет: врач предупредила украинцев

Коронавирус в Украине / УНИАН

Главный врач Александровской больницы города Киева Людмила Антоненко утверждает, что лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет.

"На сегодняшний день Александровская больница города Киева загружена на 80-90%, то есть развернута как инфекционный госпиталь на 650 коек, в том числе - 160 реанимационных коек. Из всех больных, которые находятся в больнице, до 30% тяжелые и крайне тяжелые – находятся в отделении реанимации", - говорит медик в эфире телеканала LIVE.

По ее словам, медикм еще не диагностировали новый штамм вируса, "но в ближайшее время сможем подтвердить в нашей лаборатории, что это мутантный вирус Дельта".

По ее словам, новый штамм коронавируса распространяется по всей планете, очень агрессивен и быстро мутирует.

"Вирус вызывает высокую температуру, у больных быстро снижается сатурация и все они – кислородозависимые, нуждаются в инвазивной и неинвазивной сатурации легких", – рассказала Людмила Антоненко.

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Медики отмечают, что вакцинация поможет уменьшить риски заражения коронавирусом и избежать тяжелых последствий.

Новая мутация Дельты уже в Украине

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии. Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.