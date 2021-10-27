УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет: врач предупредила украинцев

27 октября 2021, 15:50

По словам медика, новый штамм коронавируса распространяется по всей планете, очень агрессивен и быстро мутирует.

коронавирус,больница
Коронавирус в Украине / УНИАН

Главный врач Александровской больницы города Киева Людмила Антоненко утверждает, что лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет.

"На сегодняшний день Александровская больница города Киева загружена на 80-90%, то есть развернута как инфекционный госпиталь на 650 коек, в том числе - 160 реанимационных коек. Из всех больных, которые находятся в больнице, до 30% тяжелые и крайне тяжелые – находятся в отделении реанимации", - говорит медик в эфире телеканала LIVE.

По ее словам, медикм еще не диагностировали новый штамм вируса, "но в ближайшее время сможем подтвердить в нашей лаборатории, что это мутантный вирус Дельта".

По ее словам, новый штамм коронавируса распространяется по всей планете, очень агрессивен и быстро мутирует.

"Вирус вызывает высокую температуру, у больных быстро снижается сатурация и все они – кислородозависимые, нуждаются в инвазивной и неинвазивной сатурации легких", – рассказала Людмила Антоненко.

Реклама

Читайте также"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии

Медики отмечают, что вакцинация поможет уменьшить риски заражения коронавирусом и избежать тяжелых последствий.

Новая мутация Дельты уже в Украине

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии. Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.

viber
коронавирус коронавирус в Украине Людмила Антоненко
Сейчас вы просматриваете новость «Лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет: врач предупредила украинцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочностьЛунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по ПутинуГазовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину Гороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежный бонус или обманГороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежный бонус или обман Путин видит угрозу в самом существовании УкраиныПутин видит угрозу в самом существовании Украины Лучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на МосквуЛучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву

Последние новости

17:09

Зеленский отреагировал на петицию о запрете концертов российских артистов в Украине

17:04

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

16:50

"Нафтогаз" не в состоянии в течение недели обеспечить бюджетников газом – Ассоциация

16:47

Почему не получается похудеть, несмотря на все усилия: диетолог назвала причины

16:39

Метинвест будет бесплатно поставлять кислород для борьбы с COVID-19 в несколько областей

Реклама
16:35

В Украине стартовала вакцинация детей: что нужно знать о прививке Видео

16:31

Гонял без прав, авто на матери: в Нацполиции рассказали все подробности смертельного ДТП в Харькове Фото Видео

15:59

Звезда Не родись красивой Нелли Уварова потеряла ребенка Видео

15:50

Лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет: врач предупредила украинцев Видео

15:41

Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

15:40

Посинели губы: в детском саду Кропивницкого малышка едва не погибла от переохлаждения

15:28

ДТП в Харькове: отец виновника сделал первое заявление о трагедии

15:10

Потепление отменяется: синоптики предупредили о дождях и туманах в Украине Видео

15:03

Резонансное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала эмоциональное обращение Фото Видео

15:00

Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противниками Видео

14:59

Красная зона карантина: какие ограничения будут в Киевской области с 30 октября

14:55

"Есть области не красные, а "бордовые": Радуцкий заявил об угрозе коллапса медицинской системы Видео

14:39

Известная актриса Римма Зюбина попала в ДТП

14:24

Назван самый вкусный и полезный бургер: готовить всего 10 минут Видео

14:12

ДТП в Харькове: появились подробности о состоянии пострадавших

Реклама
14:03

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

13:42

Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию и лишили паспорта: правозащитник остался без документов

13:42

Пока Дорофеева в отъезде: Владимир Дантес страстно укусил танцовщицу

13:32

Вместо тюрьмы в IT: в Минцифры предложили необычное наказание создателю фейковой "Дии"

13:30

"Торгуется до последнего, цены знает": на Бессарабке рассказали о настоящих закупках Тищенко Видео

13:09

Дети в Украине стали чаще болеть "Дельтой": врач рассказала, как его выявить

13:07

Законопроект №5655 о реформе градостроительства могут принять до конца года

12:47

Оля Полякова расцеловала руки Ирине Билык и молила о прощении

12:40

СМИ узнали подробности о родителях подростка, устроившего ДТП в Харькове

12:33

"Выйду на ринг убивать": разъяренный Джошуа пообещал Усику кошмар в реванше Видео

12:02

Самые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые будут нас вдохновлять и исцелять Фото Видео

11:52

В НАН бьют тревогу из-за коронавируса: обещают по 30 тысяч ковид-больных в сутки и пик в ноябре Видео

11:49

Полиция поймала парня, который сделал и продавал фальшивую "Дию" Видео

11:30

Устроившего ДТП в Харькове подростка задержали: что грозит 16-летнему лихачу

11:19

"Внутри меня ребенок": Alyona Alyona шокировала фанатов фото в подгузнике

11:04

Под угрозой жизни детей: на Ровенщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за опасной болезни

10:56

В Минздраве рассказали, каким украинцам обязательно сделают третью прививку от COVID-19

10:40

В Украине в "красную" зону переходят еще 7 областей: какие ограничения вводятся

10:16

В Раде рассказали, при каких условиях вакцина может стать платной и когда Видео

10:12

Авиационных специалистов для Албании будут учить в столичном НАУ

Реклама
10:08

Магнитные бури в ноябре 2021: расписание опасных для сосудов дней Видео

10:03

Какие народные методы бесполезны против коронавируса: в Минздраве удивили ответом

10:01

Вредно ли пить кофе по утрам - ответ медика

09:43

Россия хочет снизить цены на газ для Европы ради сохранения контрактов – Bloomberg

09:18

Брокколи и шпинат: как восстановить и улучшить зрение с помощью правильного питания

09:09

"Остро не хватает кислорода": в Одессе в COVID-центре начался серьезный кризис Видео

08:54

В Украине новый рекорд прививок за день: в Минздраве предоставили новую ковид-статистику

08:24

Украина предлагает "Газпрому" газовый контракт на 15 лет: в РФ дают "заднюю"

08:24

Гороскоп на 27 октября 2021 для всех знаков Зодиака: выигрыш в лотерею или любовь всей жизни Видео

08:20

В Украине с 1 ноября изменят ПДД: чего ждать водителям, велосипедистам и пешеходам

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять