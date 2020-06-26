"Благодарность" от президента: дальнобойщики ответили Зеленскому на "зас*анцев"

В АсМАП высказались о работе фур с перегрузом / УНИАН

Глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Костюченко прокомментировал слова президента Владимира Зеленского в адрес дальнобойщиков, работающих с перегрузом, которых глава государства назвал "зас*анцами".

В комментарии Украинским Новостям он подчеркнул, что подобные высказывания из уст президента было слышать неприятно и оскорбительно.

Костюченко напомнил, что дальнобойщики в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами.

"В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова! Во внешнеэкономической деятельности, автомобили – наверное, единственный вид транспорта, который на то время объединял наше государство с зарубежными странами, доставляя экспортно-импортные грузы. Но почти 1,5 млн водителей коммерческого грузового транспорта получили "благодарность" от Президента…", - отметил глава АсМАП.

Читайте такжеПод стены Кабмина стянули сотни фур: в чем причинаПо его словам, члены ассоциации не воспринимают слова Зеленского на свой счет, так как большинство транспортных компаний, которые входят в АсМАП, в обязательном порядке проходят взвешивание.

Костюченко обратил внимание на то, что власть декларирует усиление разных видов контроля, однако это мало влияет на улучшение качества работы водителей.

Он сообщил. что это приводит к оттоку профессиональных водителей из Украины в страны Европы (например, Польшу, Литву, Латвию, Германию).

"Поэтому, к действующей власти возникает много вопросов: почему не оформляются результаты, как это предусмотрено нормативными актами, и водителям не выдаются соответствующие справки, которые бы сделали невозможными повторные взвешивания; почему, к примеру, в Венгрии весы показывают норму, а при въезде в Украину – на тонну больше… почему нынешняя власть не спешит законодательно регулировать вопрос о несении ответственности отправителя за результаты перегруза?.. И список вопросов можно продолжать", - добавил Костюченко.

Напомним, ранее Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать путей для проезда по украинским дорогам на перегруженном транспорте и назвал таких водителей "зас*анцами".