"Люди вне закона": Кравчук оценил риски нового перемирия на Донбассе

Леонид Кравчук / Главред

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук оценил перспективы установления мира на Донбассе.

Как подчеркнул он в интервью Obozrevatel.com, если полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, согласованное в Трехсторонней контактной группе на 27 июля, состоится, это будет означать начало пути к миру.

"Если прекращение огня произойдет, конечно, я буду праздновать. Это будет начало реальной договоренности, первый шаг и большое дело, мы начнем идти к миру", – заметил он.

Он высказал предположение о том, что Москва могла надавить на "ДНР" и "ЛНР" для прекращения огня. В то же время он напомнил о том, что за всю историю войны на Донбассе боевики ни разу не соблюдали условия перемирий.

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"Это люди, которые вне закона, вне международных норм отношений между странами. Они могут действовать как угодно и при любых условиях", – добавил Кравчук.

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.