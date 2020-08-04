Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Об этом Кравчук заявил на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа, пишет DW.

В свою очередь, представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш подтвердил, что такое предложение звучало, однако его детали он не приводил.

Кроме того, Кравчук предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе. Он убежден, что украинское общество должно "больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах".

Украинская делегация должна собраться на еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

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Как сообщал Главред, ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США. По словам Кравчука, США могли бы иметь большое влияние в переговорах относительно Донбасса.

"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.