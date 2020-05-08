"Лицемерил и продавал наркотики": одесские ультрас сделали заявление о Стерненко

Ультрас Одесса осудили акции в поддержку Стерненко / Facebook

Представители фанатского движения Ультрас Одесса сделали заявление по поводу ситуации с активистом Сергеем Стерненко. В отличие от своих коллег, они осудили акции в его поддержку и дали ему негативную характеристику.

Как утверждают в организации, Стерненко не является настоящим патриотом и запомнился в Одессе торговлей наркотиками.

"Данного персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают встать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают по делам, где он попытался стать правильным патриотом, но ни чем кроме лицемерия, к тем кто его знал, и связями с распространением наркоты он никак не запомнился", - говорится в официальном заявлении Ультрас Одесса в социальной сети Facebook.

Кроме того, в организации считают, что люди, которые поддерживают Стерненко "страдают слабоумием" и дискредитируют всю фанатскую культуру.

Заявление Ультрас Одесса

Напоследок в Ультрас Одесса призвали другие фанатские организации не проводить акции в поддержку Стерненко.

"Из всего вышесказанного, призываем весь фанатский актив страны - воздержаться от любых движений в его сторону, которые в это непростое время для нашей страны, лишь дискредитируют нас в глазах общества и Украину в целом", - подчеркивается в сообщении.

Ранее ультрас киевского Динамо пригрозили организацией массового протеста в том случае, если бывшему лидеру одесского Правого сектора Сергею Стерненко объявят подозрение в совершении убийства. К киевлянам присоединились ультрас других украинских футбольных клубов, среди которых фанаты Волыни, Карпат, запорожского Металлурга и еще нескольких команд.

Напомним, в мае 2018 года Сергей Стерненко в ходе инцидента в Одессе нанес смертельное ранение Ивану Кузнецову и ранил Александра Исайкулова. Как утверждает Стерненко, его действия были продиктованы необходимой самообороной.