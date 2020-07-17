Масштабное сокращение: Рада сделала "обрезание" районам в Украине

Рада ликвидировала 490 районов в Украине / УНИАН

В пятницу, 17 июля, Верховная Рада одобрила проект постановления № 3650 об укрупнении районов в Украине.

За соответствующее решение отдали свои голоса 238 народных депутатов.

В соответствии с принятым документом, в Украине ликвидируются 490 существующих районов, а вместо них создаются 138 новых.

Таким образом, своим решением нардепы фактически втрое уменьшили число районов в Украине.

/ Скриншот

Напомним, ранее в правительстве предлагали создать в Украине 129 районов.

Читайте такжеДецентрализация "через колено": почему власть хочет сделать центром района Бучу вместо ИрпеняВ КМУ объясняли свою инициативу тем, что существующее разделение на районы было образовано еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне.