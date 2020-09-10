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"Ликвидировать генерала РФ": в Сети бурно отреагировали на инспекцию ВСУ на Донбассе

10 сентября 2020, 12:09

Позиции ВСУ под Горловкой будут проинспектированы.

Автомат боевика ДНР
Боевики "ДНР" потребовали проверить позиции ВСУ / Reuters

На Донбассе позиции украинских военных под Горловкой будет инспектировать российский генерал Руслан Якубов.

Об этом идет речь в материале ТСН.

При этом у него также осталось российское гражданство, сообщили журналисты.

Издание добавляет, что его настоящее имя - Руслан Вахитов.

Известно, что в ходе инспектирования также будет присутствовать представительница ОБСЕ.

В Сети бурно отреагировали на решение об инспектировании позиций ВСУ на Донбассе.

"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза", - пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Ему уже ответил нардеп от Слуги народа Максим Бужанский.

"Выдайте Бутусову пропуск в зону инспекции и пистолет Пашинского с двумя патронами. Человек в шаге от подвига, раз советует, значит готов сделать сам", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Не менее эмоциональный пост написал известный волонтер Мирослав Гай.

"Якщо спільна інспекція з представника ДНР позицій ЗСУ, яку оголосили в офісі президента, відбудеться, то це буде не просто зрада, а катастрофа.

По-перше, таким чином ми легалізуємо окупаційні війська.Ми визнаєм представників окупаційних адміністрацій суб'єктом, знімаючи провину з РФ.

По-друге, ми власною позицією підтверджуємо нарратив Кремля про громадянську війну, руйнуючи вибудовану роками українську позицію на міжнародній арені.

По-третє, РФ навіть в СЦКК, це спільний центр з контролю та координації припинення вогню, завжди заводила під виглядом спостерігачів професійних військових, які проводили заходи з розвідки на користь ворога. Тому росіян виключили з сцкк, замінивши представниками інших країн.

По-четверте, проводячи таку інспекцію одностороннє, ми принижуємо себе і ЗСУ, бо українська армія не порушувала перемир'я навіть попри вбивства наших військових за ці дні.

По-п' яте, російські окупаційні війська самі не пускають навіть представників ОБСЕ на свої позиції, продовжують мінування, інженерні роботи, розширення позицій, та перекидання військової техніки через наш кордон.

Зеленський та його офіс відверто підіграють на користь ворога.

Якщо інспекція у такому форматі відбудеться, то це державна зрада".

На ситуацию также обратил внимание политолог Юрий Романенко и предложил провести аналогичную инспекцию позиций боевиков.

"ДНР хочет инспекцию в районе с. Шумы. И ОП дал добро на неё. Мне интересно, а посему ВСУ не хотят провести какие-то инспекции на той стороне? Привыкать уже так сказать к глубокой интеграции. А то получается сепары угрожают, что-то там хотят проверять, а мы рады стараться", - добавил Романенко.

Напомним, ранее нардеп из фракции Слуга народа Богдан Яременко заявил о том, что проведение совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы на Донбассе – это одноразовая акция верификации. По его мнению, такие действия отнюдь не означают признание официальным Киевом группировки боевиков "ДНР".

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