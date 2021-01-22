Ливни и снегопады: синоптики рассказали о приближающемся похолодании в Украине

В Украине похолодает с 25 января / Фото Reuters

Погода в Украине с 25 января будет сопровождаться похолоданием. Особенно погодные изменения коснутся западных регионов страны, где синоптики прогнозируют снегопады.

Как сообщает Укргидрометцентр, несмотря на потепление, ожидаются небольшие дожди, а на западе страны будет мокрый снег. В воскресенье, 24 января, в Карпатах может пройти ливень и мокрый снег, а уже на следующий день ожидаются снегопад и снижение температуры. Метеорологи предупреждают о метелях и гололедице.

На западе и юге страны 25 января ожидаются порывы метра 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +4 до -3, днем ожидается +1 +7 тепла.

Погода в Украине