Ливни и снегопады: синоптики рассказали о приближающемся похолодании в Украине

В Карпатах может пройти снегопад.
Погода в Украине с 25 января будет сопровождаться похолоданием. Особенно погодные изменения коснутся западных регионов страны, где синоптики прогнозируют снегопады.
Как сообщает Укргидрометцентр, несмотря на потепление, ожидаются небольшие дожди, а на западе страны будет мокрый снег. В воскресенье, 24 января, в Карпатах может пройти ливень и мокрый снег, а уже на следующий день ожидаются снегопад и снижение температуры. Метеорологи предупреждают о метелях и гололедице.
На западе и юге страны 25 января ожидаются порывы метра 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +4 до -3, днем ожидается +1 +7 тепла.
Погода в Украине
- Как сообщала синоптик Наталья Диденко, в ближайшие выходные – 23 и 24 января – ожидается теплая весенняя погода. На большей части страны будет от +7 до +12 градусов.
- Синоптик Владислав Билык рассказал о погоде в Украине на февраль. Согласно его прогнозам, через месяц украинцев ждут температурные качели. Средняя температура в феврале ожидается от 0 до -3. Теплые дни будут сменяться прохладными.
- Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что февраль будет щедрым на осадки. В первых числах ожидается снег с дождем, снег и мокрый снег.
Автор: Андрей Ганжа