Локдаун и полная самоизоляция: эксперт оценила риски ужесточения карантина

Украина может вернуться к жесткому карантину / УНИАН

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк прокомментировала вероятность возвращения к строгому карантину — почти до полной самоизоляции.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.

"Действительно, это сдержит инфекцию на время, но мы увидим тот самый вариант, который был и в начале весны, когда страна пошла на строгий карантин", - подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что тогда удалось снизить уровень заболеваемости: "Но, выйдя из карантина, не успели подготовить свои рабочие места, школы, садики, больницы к необходимым условиям, поэтому увидели снова стремительный рост заболеваемости. И мы не получили вторую волну, а только замедлили первую".

По ее мнению, на сегодняшний день ситуация в Украине будет очень похожа.

"Если пойдем в строгий карантин и ничего за этот период не изменим, то выйдем и снова начнем болеть, потому что капельную инфекцию сдержать очень трудно", - добавила Сояк.

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