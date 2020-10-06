Локдаун и полная самоизоляция: эксперт оценила риски ужесточения карантина

В Украине - стремительный рост заболеваемости COVID-19, подчеркнула Екатерина Сояк.
Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк прокомментировала вероятность возвращения к строгому карантину — почти до полной самоизоляции.
Об этом она рассказала в интервью ТСН.
"Действительно, это сдержит инфекцию на время, но мы увидим тот самый вариант, который был и в начале весны, когда страна пошла на строгий карантин", - подчеркнула эксперт.
Она напомнила, что тогда удалось снизить уровень заболеваемости: "Но, выйдя из карантина, не успели подготовить свои рабочие места, школы, садики, больницы к необходимым условиям, поэтому увидели снова стремительный рост заболеваемости. И мы не получили вторую волну, а только замедлили первую".
По ее мнению, на сегодняшний день ситуация в Украине будет очень похожа.
"Если пойдем в строгий карантин и ничего за этот период не изменим, то выйдем и снова начнем болеть, потому что капельную инфекцию сдержать очень трудно", - добавила Сояк.
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Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что Украина поставит новый антирекорд по суточному числу заражений коронавирусом.
Глава Минздрава спрогнозировал, что Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.
- За все время коронавирусом в Украине заболели 230 тыс. 236 человек, из них 14 тыс. 841 ребенок и 16 тыс. 387 медиков.
- Всего от COVID-19 в Украине выздоровели 101 тыс. 252 пациента.
- Умерли от коронавируса - 4 тыс. 430.