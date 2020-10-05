Локдаун из-за коронавируса: Степанов рассказал, к чему готовиться

Глава Минздрава оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, жесткие меры в связи с эпидемией COVID-19 в Украине пока приниматься не будут.
При этом глава Минздрава прокомментировал возврат некоторых государств, в частности, Израиля, к жестким карантинным ограничениям.
"Израиль, да, сделал локдаун на две недели после того, как они зафиксировали, кажется, 6250 больных. Пока мы действуем в условиях адаптивного карантина", - подчеркнул он.
Министр здравоохранения оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.
"Мы уже видим, что города и районы, где мы вводили "красный уровень" эпидемической безопасности и которые придерживались соответствующих правил, у них снижалась соответственно заболеваемость за 14 дней. Мы это сразу видим по цифрам", — добавил Степанов.
Читайте такжеТотальный локдаун: Ляшко объяснил, к чему готовиться украинцам
Ранее Степанов заявил о том, что Украина поставит новый антирекорд по суточному числу заражений коронавирусом.
Глава Минздрава спрогнозировал, что Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 3 тыс. 774 человека.
- Были госпитализированы 475 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных случая.
- За минувшие сутки количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 145.
- За все время заболели 230 тыс. 236 человек, из них 14 тыс. 841 ребенок и 16 тыс. 387 медиков.
- Всего от COVID-19 в Украине выздоровели 101 тыс. 252 пациента.
- Умерли от коронавируса - 4 тыс. 430.