Локдаун из-за коронавируса: Степанов рассказал, к чему готовиться

В Минздраве оценили вероятность введения жесткого карантина / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, жесткие меры в связи с эпидемией COVID-19 в Украине пока приниматься не будут.

При этом глава Минздрава прокомментировал возврат некоторых государств, в частности, Израиля, к жестким карантинным ограничениям.

"Израиль, да, сделал локдаун на две недели после того, как они зафиксировали, кажется, 6250 больных. Пока мы действуем в условиях адаптивного карантина", - подчеркнул он.

Министр здравоохранения оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.

"Мы уже видим, что города и районы, где мы вводили "красный уровень" эпидемической безопасности и которые придерживались соответствующих правил, у них снижалась соответственно заболеваемость за 14 дней. Мы это сразу видим по цифрам", — добавил Степанов.

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Ранее Степанов заявил о том, что Украина поставит новый антирекорд по суточному числу заражений коронавирусом.

Глава Минздрава спрогнозировал, что Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.