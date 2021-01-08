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Локдаун нипочем: в Сети показали огромные очереди из авто в Карпатах

8 января 2021, 21:10
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На кадрах видно, что пробки на заснеженной трассе растянулись на километры.

В Сети показали огромные очереди по дороге в Буковель

С сегодняшнего дня в нашей стране ужесточили карантин и ввели ряд ограничений для некоторых сфер развлечений, фитнес-центров и торговых заведений, однако в целом горнолыжные курорты продолжают работать в период локдауна. Этим и воспользовались многие украинцы, желающие активно отдохнуть во время рождественских праздников.

Так, на дороге на Буковель в Ивано-Франковской области сегодня образовались огромные очереди из авто. Соответствующие фото опубликовал журналист Ярослав Иваночко Facebook.

На кадрах видно, что пробки на заснеженной трассе растянулись на километры, и "хвост" вообще теряется вдали в "коридоре" покрытых снегом сосен и елей на фоне величественных гор.

Фотоотчет о длинной очереди из авто журналист сопроводил ироничным постом.

"Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель", - говорится в публикации.

В Сети в комментариях украинцы, которые также ехали в Буковель и были вынуждены постоять в пробке, добавили еще несколько снимков такой автоочереди.

Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе
  • Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

туризм Буковель коронавирус карантин 2020 локдаун
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