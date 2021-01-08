Локдаун нипочем: в Сети показали огромные очереди из авто в Карпатах

На кадрах видно, что пробки на заснеженной трассе растянулись на километры.
С сегодняшнего дня в нашей стране ужесточили карантин и ввели ряд ограничений для некоторых сфер развлечений, фитнес-центров и торговых заведений, однако в целом горнолыжные курорты продолжают работать в период локдауна. Этим и воспользовались многие украинцы, желающие активно отдохнуть во время рождественских праздников.
Так, на дороге на Буковель в Ивано-Франковской области сегодня образовались огромные очереди из авто. Соответствующие фото опубликовал журналист Ярослав Иваночко Facebook.
На кадрах видно, что пробки на заснеженной трассе растянулись на километры, и "хвост" вообще теряется вдали в "коридоре" покрытых снегом сосен и елей на фоне величественных гор.
Фотоотчет о длинной очереди из авто журналист сопроводил ироничным постом.
"Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель", - говорится в публикации.
В Сети в комментариях украинцы, которые также ехали в Буковель и были вынуждены постоять в пробке, добавили еще несколько снимков такой автоочереди.
Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.