Локдаун уже близко: стало известно, как будут наказывать нарушителей карантина

В полиции рассказали, какие штрафы ждут украинцев во время локдауна.
8 января в Украине вступает в силу новый локдаун. В Нацполиции рассказали, как будут действовать правоохранители при нарушении ограничений.
"Полиция будет действовать исключительно в рамках своих полномочий, которые определены Административным, а в некоторых случаях Уголовным кодексом. Если мы говорим об административной ответственности за нарушение правил карантина, то она предусмотрена статьей 144 пунктом 3, там четко прописано, что предусматривается наказание в виде штрафа. И отдельно недавно, 21 ноября, вступили в силу новые нормы о неношении масок в общественных местах и транспорте. За это действуют отдельные штрафы в размере 170-255 гривен", — сказала пресс-офицер Нацполиции Украины Марьяна Рева, передает телеканал Украина 24.
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По словам Ревы, полиция не сразу будет выписывать штраф.
"В первую очередь мы будем проводить превентивную работу, будем объяснять людям. И только в случае, если человек агрессивно реагирует или отказывается выполнять положения, которые прописаны в законодательстве, — уже тогда будут действовать методами санкций", — сказала она.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.