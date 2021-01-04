Локдаун уже близко: стало известно, как будут наказывать нарушителей карантина

Как будут штрафовать украинцев во время карантина / Reuters

8 января в Украине вступает в силу новый локдаун. В Нацполиции рассказали, как будут действовать правоохранители при нарушении ограничений.

"Полиция будет действовать исключительно в рамках своих полномочий, которые определены Административным, а в некоторых случаях Уголовным кодексом. Если мы говорим об административной ответственности за нарушение правил карантина, то она предусмотрена статьей 144 пунктом 3, там четко прописано, что предусматривается наказание в виде штрафа. И отдельно недавно, 21 ноября, вступили в силу новые нормы о неношении масок в общественных местах и транспорте. За это действуют отдельные штрафы в размере 170-255 гривен", — сказала пресс-офицер Нацполиции Украины Марьяна Рева, передает телеканал Украина 24.

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По словам Ревы, полиция не сразу будет выписывать штраф.

"В первую очередь мы будем проводить превентивную работу, будем объяснять людям. И только в случае, если человек агрессивно реагирует или отказывается выполнять положения, которые прописаны в законодательстве, — уже тогда будут действовать методами санкций", — сказала она.

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