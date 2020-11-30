Локдаун в Украине: как будут работать школы и садики в Киеве

Учебные заведения столицы будут вынуждены перейти на удаленную форму обучения.
В Киеве буде остановлена работа школ и детских садиков, если Кабмин введет в Украине жесткий локдаун.
"Если такое решение будет принято на уровне правительства – мы будем безусловно его выполнять. Нужно его дождаться, но пока возможных дат о его введении нам не говорят", – пояснял заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский,
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан подчеркивает, что иначе с пандемией не справиться – такие условия жесткого карантина. Учебные заведения столицы будут вынуждены перейти на удаленную форму обучения.
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"В случае введения локдауна школы и садики Киева придется закрывать. Локдаун – это полная приостановка активности всего, что есть в городе. Иначе никакой эффективности от этого не будет", – сообщил Олег Рубан, пишет Сегодня.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории Украины действует общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- Кабмин 11 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ввел на территории страны карантин выходного дня. Как минимум до 30 ноября в Украине запретили работу кафе, ресторанам и торгово-развлекательным заведениям по субботам и воскресеньям.
- Врач Марина Маменко считает, что Украине грозит тотальный локдаун сроком на 2-3 недели. По ее мнению, властям следует запретить работу общественного транспорта, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19.
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает, что в стране нужно ввести двухнедельный карантин, предусматривающий запреты массовых мероприятий на Новый год и Рождество.