Локдаун в Украине: как будут работать школы и садики в Киеве

Как будут работать школы и садики во время жесткого карантина / УНИАН

В Киеве буде остановлена работа школ и детских садиков, если Кабмин введет в Украине жесткий локдаун.

"Если такое решение будет принято на уровне правительства – мы будем безусловно его выполнять. Нужно его дождаться, но пока возможных дат о его введении нам не говорят", – пояснял заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский,​

Глава Госпродпотребслужбы Киева​ Олег Рубан подчеркивает, что иначе с пандемией не справиться – такие условия жесткого карантина. Учебные заведения столицы будут вынуждены перейти на удаленную форму обучения.

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"В случае введения локдауна школы и садики Киева придется закрывать. Локдаун – это полная приостановка активности всего, что есть в городе. Иначе никакой эффективности от этого не будет", – сообщил Олег Рубан, пишет Сегодня.

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