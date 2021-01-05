Локдаун в Украине решили смягчить: что разрешили продавать

Список запрещенных товаров во время локдауна сократили.
В Украине во время локдауна разрешили продавать бытовую химию и печатную прессу.
Как сообщил народный депутат от Слуги народа, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, эти товары добавили к перечню товаров, которые могут продавать в украинских магазинах во время локдауна с 8 по 24 января. Соответствующие изменения были утверждены Кабинетом министров на внеочередном заседании 5 января.
Он указал, что перечень разрешенных товаров конкретизировали по инициативе главы Минздрава Максима Степанова.
"Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести", – сообщил депутат, передает телеканал Украина 24.
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Он указал, что на заседании Кабмина "решений относительно новых дат локдауна не принималось".
По словам Мокана, за время, которое осталось до начала локдауна, правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно проинформировать граждан о всех деталях будущего усиленного карантина.
5 января министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, какие товары смогут продавать магазины и супермаркеты во время локдаун:
- продукты питания;
- лекарственные средства;
- изделия медицинского назначения;
- средства гигиены;
- средства связи;
- ветеринарные препараты;
- корма для животных;
- семена и средства защиты растений.
Когда введут локдаун в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине осенью, власти анонсировали локдаун. Кабмин решил, что более жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.
- При этом эксперты считают, что нет смысла вводить локдаун в январе.