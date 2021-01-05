Локдаун в Украине решили смягчить: что разрешили продавать

Когда в Украине введут локдаун и что запрещено / УНИАН

В Украине во время локдауна разрешили продавать бытовую химию и печатную прессу.

Как сообщил народный депутат от Слуги народа, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, эти товары добавили к перечню товаров, которые могут продавать в украинских магазинах во время локдауна с 8 по 24 января. Соответствующие изменения были утверждены Кабинетом министров на внеочередном заседании 5 января.

Он указал, что перечень разрешенных товаров конкретизировали по инициативе главы Минздрава Максима Степанова.

"Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести", – сообщил депутат, передает телеканал Украина 24.

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Он указал, что на заседании Кабмина "решений относительно новых дат локдауна не принималось".

По словам Мокана, за время, которое осталось до начала локдауна, правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно проинформировать граждан о всех деталях будущего усиленного карантина.

5 января министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, какие товары смогут продавать магазины и супермаркеты во время локдаун:

продукты питания;

лекарственные средства;

изделия медицинского назначения;

средства гигиены;

средства связи;

ветеринарные препараты;

корма для животных;

семена и средства защиты растений.

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