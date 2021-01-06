Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина

Что запрещено во время локдаун в Украине / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, почему в список "запрещенных" товаров во время локдауна попала бытовая химия.

Также Немчинов поведал, как выбирали даты карантина в Украине.

"Речь идет о том, чтобы обоснованно разорвать цепочку заболеваемости. В начале года из-за того, что граждане меньше обращались за тестированием, меньше было выявлено заболевших, сегодня почти 7 тыс., и, по прогнозам Минздрава, в связи с ростом количества тестирований, после того количества контактов, которые совершатся после празднования Рождества, цифра, к сожалению, прогнозируется достаточно высокая. Соответственно, и было предложено с 8-го числа провести усиленные карантинные ограничения", - сказал министр.

При этом министр отметил, что власть пошла на значительные уступки украинцам.

"Мы не останавливаем внешние коммуникации, как это было весной, мы не останавливаем транспорт, соответственно, мы ожидаем уменьшения количества социальных контактов, дети должны быть на каникулах или на дистанционном обучении, большинство предприятий переходят в режим замедленного производства, большинство социальных контактов, связанных с органами госвласти, сокращено", - сказал Немчинов, передает телеканал Украина 24.

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Также министр пояснил, почему в списке товаров, которые нельзя было продавать в розницу во время локдауна, оказалась бытовая химия.

"Ограничение касалось исключительно продажи в закрытых помещениях, условных магазинах, никто их не ограничивал в продаже ни в онлайн-доставке, ни на вынос и т.д. Было обращение Минкультуры, которое попросило разрешения продавать печатные СМИ, и отдельно было уточнение, связанное с бытовой химией, так как когда выделяли КВЭДы, которые идут на компенсаторную деятельность, связанную с остановкой той или иной деятельности, то в предыдущий период бытовая химия была средствами личной гигиены. Других изменений не принимали", - сказал Немчинов.

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