УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина

6 января 2021, 17:41

Министр рассказал, почему выбрали дату локдауна 8 января.

Что запрещено во время локдаун в Украине / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, почему в список "запрещенных" товаров во время локдауна попала бытовая химия.

Также Немчинов поведал, как выбирали даты карантина в Украине.

"Речь идет о том, чтобы обоснованно разорвать цепочку заболеваемости. В начале года из-за того, что граждане меньше обращались за тестированием, меньше было выявлено заболевших, сегодня почти 7 тыс., и, по прогнозам Минздрава, в связи с ростом количества тестирований, после того количества контактов, которые совершатся после празднования Рождества, цифра, к сожалению, прогнозируется достаточно высокая. Соответственно, и было предложено с 8-го числа провести усиленные карантинные ограничения", - сказал министр.

При этом министр отметил, что власть пошла на значительные уступки украинцам.

"Мы не останавливаем внешние коммуникации, как это было весной, мы не останавливаем транспорт, соответственно, мы ожидаем уменьшения количества социальных контактов, дети должны быть на каникулах или на дистанционном обучении, большинство предприятий переходят в режим замедленного производства, большинство социальных контактов, связанных с органами госвласти, сокращено", - сказал Немчинов, передает телеканал Украина 24.

Читайте такжеЛокдаун в Украине решили смягчить: что разрешили продавать

Также министр пояснил, почему в списке товаров, которые нельзя было продавать в розницу во время локдауна, оказалась бытовая химия.

"Ограничение касалось исключительно продажи в закрытых помещениях, условных магазинах, никто их не ограничивал в продаже ни в онлайн-доставке, ни на вынос и т.д. Было обращение Минкультуры, которое попросило разрешения продавать печатные СМИ, и отдельно было уточнение, связанное с бытовой химией, так как когда выделяли КВЭДы, которые идут на компенсаторную деятельность, связанную с остановкой той или иной деятельности, то в предыдущий период бытовая химия была средствами личной гигиены. Других изменений не принимали", - сказал Немчинов.

Когда введут локдаун в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

коронавирус в Украине Олег Немчинов коронавирус новости карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругойСМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Погиб сын Геннадия Корбана - источникПогиб сын Геннадия Корбана - источник Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение ЗеленскогоПоздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтингЗа кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИНа Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ
Следующий материал

Последние новости

18:16
Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление
18:10
Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна Видео
18:06
Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки Видео
18:02
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
17:55
S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности отечественного долгостроя
Реклама
17:41
Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина Видео
17:39
Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити
17:20
Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп Видео
17:10
Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки Видео
17:06
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности Видео
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
Реклама
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
Реклама
12:00
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
11:40
Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество Видео
11:12
Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства Видео
11:10
Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков мнение
11:06
Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса
10:58
"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы
10:55
В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять