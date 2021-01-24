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Украина 25 января выходит из жесткого карантина: какие ограничения останутся

24 января 2021, 18:17
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Под запретом остается проведение плановых госпитализаций, кроме паллиативной помощи.

Какие запреты действуют в Украине с 25 января / Reuters

С понедельника, 25 января, в Украине прекращается локдаун.

Страна вернется к ограничениям адаптивного карантина, который действовал в декабре 2020 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез, поэтому остаются требования по масочному режиму, социальной дистанции и дезинфекции.

Что будет запрещено в Украине с 25 января:

  • проведение массовых мероприятий;
  • прием посетителей в музеях и галереях, если в зале более одного человека на 10 квадратных метров;
  • проведение дискотек и работа ночных клубов;
  • работа спортивных залов, если там пребывает свыше одного человека на 20 квадратных метров;
  • самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции;
  • работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и навынос);
  • пребывание в общественных местах и транспорте без средств индивидуальной защиты;
  • пребывание на улице без документов, которые подтверждают личность.

Общественный транспорт продолжит работать с существующими ограничениями количества пассажиров по числу мест для сидения.

Деятельность объектов, которые предоставляют услуги по размещению, будет запрещена, за исключением гостиниц.

Кроме того, под запретом остается проведение плановых госпитализаций, кроме паллиативной помощи, лечения онкологических больных, помощи беременным и неотложной помощи.

Накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут пересмотреть условия карантина и снова ввести разделение на зоны - зеленая, желтая, оранжевая, красная.

По словам Степанова, это зависит от количества заболевших. Также планируется продлить действие адаптивного карантина до конца марта.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.
  • 22 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиленный карантин в Украине привел к результатам, на которые рассчитывало государство. В стране фиксируется улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По словам Степанова, локдаун продлеваться не будет.
  • Киев после локдауна уходит на карантин до весны. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.

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