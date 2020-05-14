Ловкость рук: в Одессе таксистка украла с карты клиентки 72 тысячи гривен

Поездка в такси обошлась одесситке в 72 тысячи гривен / Reuters

В Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнюю водителя такси, которая призналась в краже 72 тысяч гривен с банковской карты пассажира. Об этом заявили в пресс-службе ГУНП Украины в Одесской области.

Как рассказали в полиции, в ночное время суток женщина решила воспользоваться услугами такси и в пути неожиданно уснула. В это время водитель автомобиля вскрыла женскую сумку своей пассажирки, достала оттуда смартфон, банковскую карту и при помощи мобильного приложения перечислила на свой счет 72 тысячи гривен.

В настоящий момент известно, что таксистка дала признательные показания.

Ей объявили подозрение о совершении кражи по части 1 и части 2 185 статьи Уголовного кодекса и завладении финансовыми средствами преступным путем по части 1 статьи 357 УКУ. Таксистке грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе местный рабочий украл крупную сумму у 69-летней пенсионерки во время проведения ремонта в ее квартире. Разнорабочий обнаружил в жилище шкаф, из которого взял 1 миллион гривен. Полиция задержала вора, однако выяснилось, что часть украденных денег он уже потратил.