Луценко рассказал, как переболел коронавирусом

Юрий Луценко / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, вылечился от китайского коронавируса COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Вчера выписался из больницы. Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям", ‒ написал Луценко.

При этом он добавил, что, по его мнению, в Украине борьба с пандемией китайского коронавируса COVID-19 была провалена.

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