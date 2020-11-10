Луценко рассказал, как переболел коронавирусом

Бывший генпрокурор опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, вылечился от китайского коронавируса COVID-19.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Вчера выписался из больницы. Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям", ‒ написал Луценко.
При этом он добавил, что, по его мнению, в Украине борьба с пандемией китайского коронавируса COVID-19 была провалена.
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Юрий Луценко - что было ранее:
- Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что проходит лечение от онкологического заболевания.
- При этом он пообещал остаться в политике, несмотря на болезнь. "Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой", - написал он.
- До того Луценко рассказал, чем занимается после увольнения с должности. Экс-руководитель Генпрокуратуры привел доказательства того, что после отставки использовал свободное время для личных дел.
Автор: Дмитрий Видоменко