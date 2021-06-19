"Лучше, чем секс и день рождения": директриса турагентства позлорадствовала наводнению в Ялте

Женщина обрадовалась подтоплению Ялты

Из-за огромных ливней в оккупированной Ялте пострадали десятки людей, есть даже одна жертва непогоды. Однако директор турагентства из России обрадовалась затоплению города, заявив, что это даже лучше, чем Новый год, пишет 24 канал.

Директор одного из российских туристических агентств сняла видеоролик, на котором выразила свое отношение к ненастью, которая царит на оккупированном Крымском полуострове, в частности в Ялте.

На видео специалистка из Уфы обрадовалась трагедии в Ялте, отметив, что это даже лучше, чем многие популярные праздников.

"Это лучше, чем Новый год, чем секс, чем день рождения, лучше, чем день туризма. Ялту смыло",- заявила женщина.

Директора турагентства особенно радует то, что теперь люди начнут отдыхать в гостиницах, а не в частных секторах.

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Паводки в Крыму

В оккупированной Россией автономной республике Крым был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Длительные ливни привели к тому, что на полуострове случилось наводнение. В Ялте и Керчи за сутки выпало две нормы месячных осадков.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и больницы. Часть трассы Таврида также оказалась под водой.

Ялту с 18 июня закрыли на въезд. Местным жителям запрещено выходить на улицу.