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Луганщина в огне: в области запылало даже там, где не горело в 2014 году

5 октября 2020, 14:53

Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема, и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни.

пожары в Луганской области
Пожары в Луганской области не утихаюат / Фото dsns.gov.ua

В понедельник, 5 октября, в Луганской области зафиксирован новый очаг возгорания — между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема, что в Станично-Луганском районе. В районной администрации убеждены, что это поджог.

Об этом сказано в сообщении на странице Станично-Луганской районной администрации в Facebook.

"Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из Градов. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не взорвавшиеся боеприпасы", - сказано в сообщении.

Чуть позже в райадминистрации сообщили подробности о пожаре возле села Артема.

"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема, и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема.

Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной", - сказано в сообщении.

Масштабные пожары на Луганщине - о чем сообщалось ранее:

  • Масштабные пожары на Луганщине спровоцировали атаки боевиков, рассказали украинские бойцы.
  • Всего подтверждено 11 жертв пожаров, еще 18 человек находятся в больницах, сотни семей остались без крыши над головой.
  • 1 октября в пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами". Это спровоцировало новые очаги возгорания.
  • 30 сентября и 1 октября в нескольких районах Луганской области возникли масштабные лесные пожары, которые перекинулись на населенные пункты.

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