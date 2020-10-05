Луганщина в огне: в области запылало даже там, где не горело в 2014 году

Пожары в Луганской области не утихаюат / Фото dsns.gov.ua

В понедельник, 5 октября, в Луганской области зафиксирован новый очаг возгорания — между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема, что в Станично-Луганском районе. В районной администрации убеждены, что это поджог.

Об этом сказано в сообщении на странице Станично-Луганской районной администрации в Facebook.

"Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из Градов. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не взорвавшиеся боеприпасы", - сказано в сообщении.

Чуть позже в райадминистрации сообщили подробности о пожаре возле села Артема.

"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема, и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема.

Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной", - сказано в сообщении.

Масштабные пожары на Луганщине - о чем сообщалось ранее: