Луганщина в огне: в области запылало даже там, где не горело в 2014 году

Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема, и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни.
В понедельник, 5 октября, в Луганской области зафиксирован новый очаг возгорания — между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема, что в Станично-Луганском районе. В районной администрации убеждены, что это поджог.
Об этом сказано в сообщении на странице Станично-Луганской районной администрации в Facebook.
"Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из Градов. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не взорвавшиеся боеприпасы", - сказано в сообщении.
Чуть позже в райадминистрации сообщили подробности о пожаре возле села Артема.
"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема, и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема.
Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной", - сказано в сообщении.
Масштабные пожары на Луганщине - о чем сообщалось ранее:
- Масштабные пожары на Луганщине спровоцировали атаки боевиков, рассказали украинские бойцы.
- Всего подтверждено 11 жертв пожаров, еще 18 человек находятся в больницах, сотни семей остались без крыши над головой.
- 1 октября в пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами". Это спровоцировало новые очаги возгорания.
- 30 сентября и 1 октября в нескольких районах Луганской области возникли масштабные лесные пожары, которые перекинулись на населенные пункты.