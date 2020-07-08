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"Скрыть проблему": СМИ узнали возможную причину смертельных пожаров на Луганщине

В Луганской области могли попытаться скрыть массовую вырубку лесов, выяснили журналисты.

8 июля 2020, 14:45
Журналисты узнали, что на Луганщине могли устроить пожары, чтобы скрыть проблему – Луганская область пожар
В Луганской области могли устроить пожары, чтобы скрыть проблему, узнали журналисты / facebook.com/policeLG

Масштабные смертельные лесные пожары в Луганской области могли специально устроить, чтобы скрыть масштабы вырубки лесов.

Причиной пожаров на Луганщине может быть попытка скрыть массовую вырубку лесов, сообщили представители организации Vostok-SOS и местные жители, пишет Telegram-канал Vesti.

Активисты и чиновники не раз обращали внимание на проблему масштабной вырубки лесов в Луганской области.

В сентябре 2019 года тогдашний первый замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко говорил, что за вырубкой может стоять областное управление Нацполиции.

Напомним, 7 июля стало известно, что в Новоайдарском районе Луганской области огонь охватил около 100 гектаров леса. Спасатели сообщили, что жертвами стихии стали пять человек, сгорели более 100 домов.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что масштабные лесные пожары на Луганщине могли произойти из-за поджога.

лесные пожары вырубка Новости Луганской области
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