"Скрыть проблему": СМИ узнали возможную причину смертельных пожаров на Луганщине

Масштабные смертельные лесные пожары в Луганской области могли специально устроить, чтобы скрыть масштабы вырубки лесов.
Причиной пожаров на Луганщине может быть попытка скрыть массовую вырубку лесов, сообщили представители организации Vostok-SOS и местные жители, пишет Telegram-канал Vesti.
Активисты и чиновники не раз обращали внимание на проблему масштабной вырубки лесов в Луганской области.
В сентябре 2019 года тогдашний первый замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко говорил, что за вырубкой может стоять областное управление Нацполиции.
Напомним, 7 июля стало известно, что в Новоайдарском районе Луганской области огонь охватил около 100 гектаров леса. Спасатели сообщили, что жертвами стихии стали пять человек, сгорели более 100 домов.
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что масштабные лесные пожары на Луганщине могли произойти из-за поджога.