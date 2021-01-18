Лукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси

Российские военные в Беларуси / mod.mil.rus

В перехваченном письме главного белорусского пограничника Анатолия Лаппо своему российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову за 17 декабря 2020 года идет речь о создании постоянных постов разведки вдоль всей украинского-белорусской границы.

Как говорится в материале ТСН, эти объекты в письме называются совместными постами радиоэлектронной и технической разведки, на которых будут работать российская разведывательная техника и силовики РФ.

Подчеркивается, что в случае создания разведывательных постов, россияне, как на ладони, видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир — от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.

В то же время из ближайшей воинской части А4558 в Нежине уже два месяца подряд вывозят оборудования, а военных предупреждают о сокращении.

"По моему мнению, это предательство государственных интересов на седьмом году войны, это вопрос к руководству, почему так ", — говорит военнослужащий воинской части А4558 Анатолий.

Журналисты не исключают, что "батька" решил сделать подарок Путину и пустить ФСБшников на украинскую границу. "Но не закончится ли игра за власть между двумя одиозными славянскими лидерами тем, что против Украины развернут белорусский фронт? Не только на бумаге", - подчеркивается в сюжете.

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Напомним, ранее бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный рассказал о вероятных направлениях удара со стороны Беларуси по Украине.

"Если взять эту тысячекилометровую границу, то она наполнена лесами и болотами и там, на самом деле, подразделения танковые могут проходить только в отдельных территориях. Это известно. Это Чернигов, это Ровно и Луцк". - подчеркнул он.