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Без разницы коронавирус: Лукашенко в Беларуси выгнал миллионы людей на субботник

25 апреля 2020, 15:04

Даже в разгар пандемии китайского коронавируса Александр Лукашенко решил огранизовать масштабнейший субботник.

Субботник, Беларусь
В Беларуси провели субботник в разгар пандемии коронавируса / Belta

В субботу, 25 апреля, в Беларуси - даже несмотря на пандемию коронавируса - по указанию президента Александр Лукашенко прошел общенациональный субботник. По предварительным данным, в нем принимали участие около четверти населения страны - приблизительно 2,3 млн человек.

С соответствующим заявлением выступил вице-премьер-министр Владимир Кухарев, передает Белта.

"Сегодня жители страны активно приняли участие в республиканском субботнике. Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек. Они работали в различных местах, занимались приведением в порядок населенных пунктов, благоустройством, посадкой леса", - заявил он.

Напомним, ранее глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что местным властям "лучше знать, что делать в нашей стране", чем специалистам по Covid-19 из Всемирной организации здравоохранения.

Александр Лукашенко Беларусь субботник китайский коронавирус
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