Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина

Во Львове вместо ужесточения карантина будут осуществлять контроль за его соблюдением / lmn.in.ua

Несмотря на решение центральной комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому Львов был внесен в оранжевую зону карантина, местные власти не стали закрывать большинство учреждений. Также продолжают работать учреждения физической культуры и спорта.

Об этом сообщает издание Galinfo.

Отмечается, что власти города решили переформатировать решение комиссии. Большинство учреждений продолжают работу при условии соблюдения всех профилактических мер, среди которых масочный режим, социальная дистанция и пользование дезинфицирующими средствами.

Львовский градоначальник Андрей Садовой заявил, что городу дополнительно не нужно адаптироваться к правилам оранжевой зоны, так как Львов живет при них последние полгода. Однако на рынках, ТРЦ, супермаркетах и в других местах специальные мониторинговые группы будут проводить проверки.Читайте также"Непутевое решение": в Луцке отказались ужесточать карантин

"Дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев", - подчеркнул он.

Напомним, 22 июля правительство продлило адаптивный карантин на территории Украины до 31 августа. Противоэпидемиологические меры будут усиливать или ослаблять в зависимости от ситуации распространения коронавируса в конкретной местности.Читайте такжеМэр Ивано-Франковска ополчился на карантин и пожаловался на интриги

Добавим, 31 июля комиссия ТЭБ и ЧС опубликовала эпидемиологическое распределение Украины на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны.