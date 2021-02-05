Ляшко назвал число прививок от коронавируса, которые сделают в Украине

Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине планируют каждый месяц осуществлять приблизительно пять миллионов прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, в случае необходимости, можно таковое количество увеличить как минимум вдвое. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов, применяемых для рутинных прививок", ‒ сказал чиновник.

Ляшко также отметил - если в распоряжении медиков будет достаточное количество вакцин (и ажиотаж к вакцинации не будет спадать), то указанное число инъекций может быть увеличено как минимум вдвое.

Читайте также"Есть проблема": в Минздраве прокомментировали вакцинацию руководства страны

Вакцинация против коронавируса в Украине - новости: