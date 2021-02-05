Ляшко назвал число прививок от коронавируса, которые сделают в Украине

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, все зависит от того, сколько вакцин будет находиться в распоряжении украинских медиков.
В Украине планируют каждый месяц осуществлять приблизительно пять миллионов прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, в случае необходимости, можно таковое количество увеличить как минимум вдвое. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов, применяемых для рутинных прививок", ‒ сказал чиновник.
Ляшко также отметил - если в распоряжении медиков будет достаточное количество вакцин (и ажиотаж к вакцинации не будет спадать), то указанное число инъекций может быть увеличено как минимум вдвое.
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Вакцинация против коронавируса в Украине - новости:
- 29 января Верховная Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может стартовать с 15 февраля.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19.
- Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется 15 февраля 2021 года ‒ сразу после того, как страна получит первую партию вакцины.