Ляшко назвал сроки производства первой украинской вакцины от коронавируса

В Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против COVID.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о том, когда можно ждать производства первой отечественной вакцины от коронавируса.
Первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена уже в 2022 году, заявил он, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы на выездном совещании парламентской фракции Слуга народа в Трускавце, сообщает телеканал Дом.
По словам министра, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID.
"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", — добавил Ляшко.
Читайте такжеКакие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19: в Минздраве дали ответ
Вакцинация от коронавируса:
В Украине за прошедшие сутки сделали более 128 тыс. прививок против COVID-19.
128 тыс. 070 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 1 октября 2021 года. Одну дозу получили 71 тыс. 667 человек, полностью иммунизированы - 56 тыс. 403 человека.
Прививки делали 960 мобильных бригад по иммунизации, в 3 тыс. 049 прививочных пунктах и в 350 центрах вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 млн 144 тыс. 468 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 5 млн 731 тыс. 125 человек.