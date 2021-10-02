Ляшко назвал сроки производства первой украинской вакцины от коронавируса

Украинцам пообещали отечественную вакцину от коронавируса / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о том, когда можно ждать производства первой отечественной вакцины от коронавируса.

Первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена уже в 2022 году, заявил он, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы на выездном совещании парламентской фракции Слуга народа в Трускавце, сообщает телеканал Дом.

По словам министра, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID.

"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", — добавил Ляшко.

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Вакцинация от коронавируса:

В Украине за прошедшие сутки сделали более 128 тыс. прививок против COVID-19.

128 тыс. 070 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 1 октября 2021 года. Одну дозу получили 71 тыс. 667 человек, полностью иммунизированы - 56 тыс. 403 человека.

Прививки делали 960 мобильных бригад по иммунизации, в 3 тыс. 049 прививочных пунктах и в 350 центрах вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 млн 144 тыс. 468 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 5 млн 731 тыс. 125 человек.