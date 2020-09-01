Ляшко назвал условия госпитализации пациента с подозрением на Covid-19 / УНИАН

В Украине всех пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус либо подтвержденный диагноз COVID-19, госпитализируют в нескольких случаях ‒ если у человека четко выраженные симптомы и по направлению медика.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на интервью главного санитарного врача Украины и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Кроме того, Ляшко подтвердил недавнее заявление Минздрава о том, что изменяется подход к госпитализации больных китайским коронавирусом.

По его словам, в больницы будут доставать только тех людей, которые находятся в тяжелом состоянии. При этом пациенты, состояние которых определяется как средней тяжести, будут находиться под наблюдением семейного врача.

Ляшко также рассказал, что существует четыре варианта, при которых человек может обратиться за медицинской помощью:

К семейному врачу; В скорую медицинскую помощь; На "горячую" линию.

Самому обратится в больницу, которая оказывает медицинскую помощь больным COVID-19. При этом лечащий врач на месте принимает решение, есть ли основания для госпитализации пациента или нет.

Главный санитарный врач также заявил, что при соблюдении критериев госпитализации смертность в стране из-за осложнений от коронавируса расти не будет.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял - при оптимистическом развитии событий, вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не ранее марта 2021 года.