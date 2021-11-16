Ляшко назвал весомую причину для вакцинации от коронавируса

Ляшко призвал к вацинации / УНИАН

В течение трех последних месяцев вакцинированные лица госпитализировались в 5,2 раза реже, чем не вакцинированные.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга, 94,3% госпитализированных с коронавирусом не прошли полный курс вакцинации, пишет УНИАН.

"Данные за последние три месяца также указывают и на то, что вакцинированные лица госпитализируются в 5,2 раза реже непривитых", - сказал министр.

Между тем, на сегодняшний день в системе здравоохранения есть более 78 тыс. коек, выделенных под больных с COVID-19, из них занято более 49 тыс.

А в целом по стране процент занятых коек с кислородом составляет 64%.

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Читайте такжеЗеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн"Сегодня у нас новый печальный рекорд по количеству зарегистрированных летальных случаев среди больных, которым был диагностирован COVID - 838. Стоит понимать, что смертность является "отложенным" показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости", - добавил глава Минздрава.

Напомним, власти решили открыть специальные пункты вакцинации для украинцев в возрасте от 12 до 18 лет.

Также ранее в Минздраве анонсировали введение новых "коронавирусных" документов. Речь идет о сертификате о выздоровлении и детском COVID-сертификате.

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