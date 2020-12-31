Ляшко объяснил, зачем в Украине вводят локдаун с 8 января

Ляшко рассказал подробности о локдауне / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему Кабмин решил ввести локдаун в январе. По его словам, если в Великобритании статистика заболеваемости выросла до 42 тысяч случаев в сутки, то в Украине она уменьшилась до 5−7 тысяч.

Главный санитарный врач Украины отметил, что тенденция заболеваемости COVID-19 в Украине в декабре показывает снижение количества инфицированных в отличие от стран Европы, поэтому жесткий карантин целесообразнее вводить в январе.​

При этом Ляшко отметил, что увеличение заболеваемости прогнозируется на конец января – середину февраля. В это время традиционно начнется сезон гриппа и ОРВИ.

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"Полагаем, что этот локдаун поможет уменьшить на 80 процентов количество случаев заражения COVID-19. Поэтому хотим сбить их до минимума, чтобы предполагаемое увеличение не превысило возможности и мощности системы здравоохранения", – сказал Ляшко в интервью Фактам.

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