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Ляшко объяснил, зачем в Украине вводят локдаун с 8 января

31 декабря 2020, 18:03
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Главный санитарный врач Украины рассказал подробности о январском локдауне.

Ляшко рассказал подробности о локдауне / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему Кабмин решил ввести локдаун в январе. По его словам, если в Великобритании статистика заболеваемости выросла до 42 тысяч случаев в сутки, то в Украине она уменьшилась до 5−7 тысяч.

Главный санитарный врач Украины отметил, что тенденция заболеваемости COVID-19 в Украине в декабре показывает снижение количества инфицированных в отличие от стран Европы, поэтому жесткий карантин целесообразнее вводить в январе.​

При этом Ляшко отметил, что увеличение заболеваемости прогнозируется на конец января – середину февраля. В это время традиционно начнется сезон гриппа и ОРВИ.

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"Полагаем, что этот локдаун поможет уменьшить на 80 процентов количество случаев заражения COVID-19. Поэтому хотим сбить их до минимума, чтобы предполагаемое увеличение не превысило возможности и мощности системы здравоохранения", – сказал Ляшко в интервью Фактам.

Карантин на Новый год в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине 19 декабря заработало постановление правительства, предполагающее ужесточение карантинных мер на праздники. Согласно документу, заведения общественного питания должны были работать на Новый год до 01:00.
  • Кабмин 24 декабря опубликовал новое постановление №1301 от 23 декабря, которым разрешил работу заведений сферы общепита в новогоднюю ночь до 7 утра.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет, а заведениям разрешили работать в новогоднюю ночь, так как в ведомстве не верят в закрытие кафе и ресторанов после первого часа ночи.

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