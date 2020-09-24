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Ляшко предупредил о локдауне из-за COVID-19: когда власти примут жесткие меры

24 сентября 2020, 10:59

В Украине могут ужесточить карантинные меры из-за Covid-19, заявил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / segodnya.ua

В Украине сложилась тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В материале, опубликованном на портале НВ, он прокомментировал возможность всплеска числа заболевших COVID-19 после местных выборов 25 октября.

"Никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста", - подчеркнул главный санврач.

Он также оценил вероятность национального локдауна, который может быть объявлен в Украине и призвал не привязываться к конкретной дате.

"На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - добавил Ляшко.

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  • В Украине СOVID-19 заболели 188 тыс. 106 человек, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 3 тыс. 372 человек.
  • Всего с начала эпидемии в Украине умерли 3 тыс. 757 человек.
  • Выздоровели от СOVID-19 - 83 тыс. 458 человек.
  • Количество активных больных по состоянию на утро 24 сентября - 100 тыс. 891 человек.
Виктор Ляшко коронавирус в Украине карантин в Украине
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