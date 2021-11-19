Ляшко предупредил о новой вспышке коронавируса и назвал сроки

В Украине не исключили новую вспышку COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

В Украине не исключена новая вспышка заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В комментарии журналистам он напомнил о том, что уже вторую неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 и числа госпитализаций и нередко количество выздоровевших превышает число заболевших, передает УНИАН.

Несмотря на то, что Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны, с учетом ситуации в Европе, возможна и повторная вспышка, не исключил глава Минздрава.

"Мы анализируем ситуацию в Европе, мы видим там резкий рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в короткий промежуток времени повторную вспышку", - добавил Ляшко.

По его словам, для того, чтобы такая ситуация не происходила, необходимо, чтобы было вакцинировано не более 40%, как сейчас, а хотя бы 70% населения. Он выразил надежду, что выплата тысячи гривен всем вакцинированным стимулирует людей вакцинироваться и поддержит те отрасли экономики, которые пострадали во время карантина.

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Коронавирус в Украине

Напомним, в Украине вчера зафиксировано 20 тыс. 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели 1 тыс. 555 детей и 331 медработник. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 637 человек, скончались от осложнений болезни – 725.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 млн 304 тыс. 058 человек, выздоровели – 2 млн 726 тыс. 521, умерли – 80 тыс. 231. Медики сделали 15 млн 461 тыс. 886 ПЦР-тестирований.

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