Ляшко рассказал, как бесплатно сделать тест на коронавирус

Виктор Ляшко дал рекомендации по бесплатному тесту на коронавирус / segodnya.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко дал рекомендации для тех, кто заметил у себя симптомы коронавируса и хочет бесплатно сделать тест.

В эфире телеканала Украина 24 замглавы Минздрава заявил, что при первых симптомах нужно срочно обратиться к семейному врачу или в скорую помощь.

"Если у человека есть симптомы – он звонит семейному врачу. Если нет семейного врача - звонит на "103" или на горячую линию, созданную при департаментах здравоохранения. Горячая линия переадресует на дежурного врача ближайшего центра первичной медико-санитарной помощи. Эти три организации могут вызвать мобильную бригаду для того, чтобы отобрали образцы. Образцы отбирают, доставляют в государственную лабораторию", - рассказал Ляшко.

Главный санврач в очередной раз подчеркнул, что пациенты с симптомами коронавируса могут сделать тест абсолютно бесплатно. Направление должен выдать врач.

"Сейчас мы делаем 120-130 тысяч исследований в гослабораториях. Результаты предоставляются на второй-третий день в зависимости от региона и эпидситуации. Тактику лечения выбирает лечащий врач, если есть критические показатели – госпитализируют", - пояснил он.