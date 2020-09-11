Ляшко рассказал, какой в Украине разрабатывают тест на коронавирус

Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине ведется активное изготовление тест-системы, которое позволяет выявить у человека заболевание не только китайским коронавирусом COVID-19, но и гриппом.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

Кроме того, он отметил, что новый способ тестирования также даст возможность определить ‒ болен ли человек парагриппом или нет.

По словам Ляшко, такой заказ от Минздрава уже поступил к специалистам Института молекулярной биологии.

"Нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний. И наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит с одного образца четко показать — что это: грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", — подытожил он.

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