Ляшко рассказал, какой в Украине разрабатывают тест на коронавирус

По словам главного санитарного врача страны, разработку теста ведут специалисты Института молекулярной биологии.
В Украине ведется активное изготовление тест-системы, которое позволяет выявить у человека заболевание не только китайским коронавирусом COVID-19, но и гриппом.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.
Кроме того, он отметил, что новый способ тестирования также даст возможность определить ‒ болен ли человек парагриппом или нет.
По словам Ляшко, такой заказ от Минздрава уже поступил к специалистам Института молекулярной биологии.
"Нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний. И наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит с одного образца четко показать — что это: грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", — подытожил он.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что благодаря введению в Украине жестких карантинных ограничений было спасено много жизней.
- В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 148 тыс. 756 случаев COVID-19.
- Всего в Украине выздоровели 67 тыс. 005 человек, зарегистрировано 3 тыс. 76 летальных случаев.